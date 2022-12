Avansstudent Thijke bedacht innovatief idee voor internationaal bedrijf: ‘Ik heb zo veel geleerd’

Thijke Meesters (derde van rechts) met zijn groep op de Inovathon. Foto: Scania Nederland

Thijke Meesters, derdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde bij Avans, was één van de 25 Nederlandse studenten die meedeed aan de Inovathon van het transportbedrijf Scania. Op dit evenement bedenken jongeren een manier om het bedrijf te verduurzamen. De hoofdprijs: een ticket voor de finale in Brazilië.

“Ik houd wel van een uitdaging”, vertelt Thijke. “Daarom wilde ik graag meedoen aan dit evenement. Daarnaast vond ik het een mooie kans om mijn kennis te verbreden.” Eind oktober kreeg hij van zijn docent een berichtje over de innovatieve marathon die drie dagen duurt. Na een toets, een oefenproject en interview stond de Avansstudent in de halve finale. “Het waren intensieve dagen. Ik ben pas net een beetje bijgeslapen!”

Druk programma

Donderdag 24 november vertrok Thijke naar Zwolle voor de Inovathon. Daar had hij een druk programma voor de boeg. “We kregen lezingen, rondleidingen en interessante workshops. Door het volle programma was er maar amper tijd om aan ons project te werken.” Op de eerste dag van de Inovathon kregen de studenten de casus waar ze de tweede en derde dag aan werkten. “De opdracht was om de supply chain van het bedrijf te verbeteren. Dit is het proces van productie tot de verkoop van een bepaald product. Deze supply chain moesten de studenten duurzamer, flexibeler en kosteneffectiever maken. Flexibel betekent hier dat de productie ook door kan gaan als er conflicten in een gebied zijn. “Zo zie je nu veel problemen me t goederen die uit Rusland moeten komen.”

Duurzame autobanden

Het groepje van Thijke bedacht een manier om de productie van autobanden te verbeteren. Hun idee was om het proces naar drie landen te verplaatsen. “In Nederland, want daar heb je de haven van Rotterdam en zit je dichtbij de grote automarkt van Duitsland. Daarnaast Thailand, want daar is productie goedkoper en is de markt van China en Japan in de buurt. Als laatste is Mexico belangrijk, want daar is een bepaald gebied waar je belastingvrij met Amerika kunt handelen. Dat zijn plekken waar je als bedrijf graag zit.”

Thijke Meesters. Foto: Scania Nederland

Ze moesten de productie ook duurzamer maken. Daarvoor hadden de studenten een oplossing: “Ten eerste bedachten we dat wanneer iemand nieuwe banden koopt bij Scania, de oude weer mee worden genomen. Nu brengt Scania meestal de nieuwe banden en haalt een garage de oude exemplaren op. Dan wordt er dubbel gereden. Door die extra rit weg te laten, bespaar je een hoop CO2.” Ook maakten de studenten een plan om de banden te hergebruiken. “Je kunt het profiel van de banden drie tot vier keer opnieuw laten branden. Daardoor gaan ze veel langer mee. Maar ook als het rubber echt versleten is, hebben we een oplossing. Je kunt ze dan veranderen in kleine korrels. Die worden gebruikt als kunstgraskorrels op voetbalvelden of in speeltuinen.”

En dan de presentatie

Op de laatste dag van de Inovathon was het tijd om het idee te presenteren. “Onze presentatie was niet geweldig. We waren zo bezig met het idee dat we de presentatie heel snel in elkaar hebben gezet. Toen we de andere groepjes zagen, vielen onze monden open. Ik kan het niet bewijzen, maar ik had bijna het gevoel dat ze er al voor de Inovathon aan hadden gewerkt”, zegt Thijke lachend. “Alles zag er zo goed uit.”

“Ik heb zo ontzettend veel geleerd. Zo kan ik veel kennis uit dit evenement toepassen tijdens mijn stage.”

De groep van Thijke won de Inovathon niet. “Ik denk dat het komt omdat we het probleem te realistisch hebben opgelost. Zo had het winnende groepje het idee om de productie naar gebieden te verplaatsen waar een bepaald soort rubber groeit. Daar hadden wij ook aan gedacht, maar we hadden daar meteen een streep door gezet vanwege de hoge kosten.” De winnende groep gaat nu naar de finale in Brazilië. Daar komen de beste groepjes van Nederland, Brazilië en Zweden bij elkaar om aan een nog moeilijkere casus te werken.

Desondanks is Thijke blij met zijn deelname aan de Inovathon. “Ik heb zo ontzettend veel geleerd. Zo kan ik veel kennis uit dit evenement toepassen tijdens mijn stage. Daarnaast heb ik ontzettend leuke mensen leren kennen. Mijn groepje was supergezellig en we hebben nog steeds contact. Het was echt een geweldige ervaring.”