Bezetters TU Eindhoven voorlopig tevreden

Bron: Twitter @endfossil

De klimaatactivisten die twee kamers bezet hielden aan de TU Eindhoven staken hun protest. Ze zien de verkregen toezeggingen van het universiteitsbestuur als een overwinning.

“We zijn nog niet klaar”, zegt activist Liz van der Jagt tegen universiteitsblad Cursor. “Maar we zien dit zeker als overwinning en we zijn hiermee verder dan andere universiteiten.”

De elf activisten van actiegroepen University Rebellion en End Fossil Occupy hielden vanaf vorige week maandag twee kamers van de TU Eindhoven bezet. Ze hadden drie eisen: de universiteit moest alle banden verbreken met de fossiele industrie, de klimaatnoodtoestand uitroepen en meer openheid geven over haar financiële banden met bedrijven.

Het universiteitsbestuur heeft de studenten een rapport toegezegd waarin staat hoe duurzaam het wetenschappelijke onderzoek in Eindhoven is. Ook wordt er in de jaarrekening vanaf nu meer openheid gegeven over de geldelijke steun van bedrijven aan de universiteit. De activisten zijn tevreden met deze toezeggingen en hebben de bezetting gestaakt.

Conceptversie

De activisten hebben op 12 april met het bestuur een “vervolgmeeting over de conceptversie van de jaarrekening”, zegt Van der Jagt tegen Cursor. “Dan kunnen we vooraf inzien of het college zich aan de beloftes houdt”.

Vrijdag erkende het bestuur al dat er sprake is van een klimaatcrisis met allerlei verwoestende gevolgen. Ook dat zagen de bezetters als een overwinning.