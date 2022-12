Bezetting TU/e gaat door, tenminste overdag

Twee actiegroepen houden al een week twee kamers van de TU Eindhoven bezet. Ze willen dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt. Met de universiteit hebben ze afgesproken dat ze er niet meer overnachten.

“De sfeer is opgewekt hier, we ruimen wat op en slapen de komende twee nachten in ons eigen bed”, zeiden studenten van de actiegroep End Fossil Occupy vrijdag tegen universiteitsblad Cursor. Het afgelopen weekend lastten de actievoerders een pauze in en keerden ze tijdelijk huiswaarts. Maandagochtend ging de bezetting weer door.

Aan het Eindhovens Dagblad lieten de bezetters weten dat ze een deal hadden gesloten met het universiteitsbestuur. Als ze in het weekend weg gingen, mochten ze hun spullen achterlaten op voorwaarde dat ze doordeweeks alleen nog maar tussen 7 uur ’s ochtends en 11 uur s’ avonds aanwezig zouden zijn. De universiteit zou zo geen boete riskeren vanwege de illegale overnachtingen.

Eis ingewilligd

Vrijdag erkende het bestuur in een reactie de klimaatcrisis, evenals de oneerlijke schade die die crisis veroorzaakt, meldt Cursor. Volgens de bezetters van University Rebellion en End Fossil Occupy is een van hun drie eisen hiermee ingewilligd. Het bestuur zou “de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen”.

In een statement zeiden de actievoerders dankbaar te zijn, maar nog niet tevreden. De bestuurders zouden meer transparantie moeten bieden over de financiële banden van de universiteit met de fossiele industrie en die banden bovendien moeten verbreken.