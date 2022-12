Bijna de helft van studenten kampt met psychische problemen

Illustratie: Elmarye Aaij

Het aantal studenten met psychische aandoeningen en problematisch middelengebruik is in twaalf jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit een studie van het Trimbosinstituut die woensdag is gepubliceerd.

Bij studenten is de toename van angststoornissen, depressies, ADHD en overmatig alcohol- en drugsgebruik groot. In 2009 meldde 22 procent gedurende dat jaar zulke problemen te hebben gehad. Dat gaat nu om 44 procent. Onder werkenden is dat slechts 21 procent.

De studenten zijn uitschieters binnen een trend die onder Nederlanders van bijna alle leeftijden te zien is. Twaalf jaar geleden ging het om 1,9 miljoen gevallen en nu om 3,3 miljoen. Dit blijkt uit een grootschalig bevolkingsonderzoek van het Trimbosinstituut. In de afgelopen drie jaar zijn er voor de studie 6.200 deelnemers ondervraagd.

Verontrustend

Psychologiehoogleraar Pim Cuijpers noemt de uitkomsten in dagblad Trouw verontrustend. Maar dat studenten zoveel vaker aangeven te kampen met problemen zou volgens hem ook kunnen komen doordat zij die problemen makkelijker toegeven.

Want in landen waar een stigma rust op psychische stoornissen, zie je volgens hem dat “de cijfers in de regel laag zijn”. Annemarie Luik, programmahoofd epidemiologie bij het Trimbos-instituut, noemt de prestatiedruk in het onderwijs als een mogelijke reden.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft volgens de studie weinig van doen met de achteruitgang in geestelijke gezondheid. De trend kwam namelijk al aan het licht bij de 1.500 interviews die vóór de pandemie zijn afgenomen.

Dat verbaast Cuijpers niet, laat hij aan Trouw weten. “Eerdere wetenschappelijke studies, die eveneens vóór en tijdens de crisis hebben gepeild, kwamen tot dezelfde slotsom.”