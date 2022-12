Chemiestudent Merel is secretaris van Jong KNCV

Merel Spierings

Merel Spierings, derdejaarsstudent Chemie in Den Bosch, zet zich in voor alle jonge chemici in Nederland. Dat doet ze als secretaris van de jongerenafdeling van de chemische vereniging KNCV. Avans ondersteunt haar financieel met een bestuursbeurs.

Merels interesse voor Jong KNCV ontstond doordat ze niet goed wist wat ze met haar opleiding wil doen. “We worden heel breed opgeleid, ik wilde meer zien van mijn vakgebied.” Via de studievereniging van haar opleiding kwam ze in contact met de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging). In de nieuwsbrief zag ze dat er bestuursleden voor de jongerenafdeling werden gezocht. “Ook voor mijn cv leek me dat een mooie stap. Aan het einde van vorig schooljaar heb ik een mail gestuurd.”

Sinds dit schooljaar is de Chemiestudent secretaris. Dat houdt onder andere in dat ze notuleert tijdens vergaderingen van het bestuur, mailings verstuurt en mailtjes beantwoordt die binnenkomen. Daarnaast is ze bezig met de organisatie van een masterdag. Komend jaar organiseren Jong KNCV en LOBS (Landelijk Overleg BiologieStudenten) die voor het eerst gezamenlijk. “Er zit wel overlap tussen de vakgebieden. Studenten die een master willen volgen, hoeven op deze manier niet te kiezen voor een van beide masterdagen.”

Inhalen

Alle activiteiten kosten Merel zo’n acht uur per week. “Het is nu goed te combineren met mijn studie. Vergaderingen zijn altijd ’s avonds. Activiteiten zijn wel overdag, maar docenten vinden het tof dat ik in het bestuur zit, dus mocht ik bijvoorbeeld al een keer een practicum op het lab op een ander moment inhalen omdat ik iets moest doen voor de vereniging.”

Bij Avans vroeg Merel een bestuursbeurs aan. “Ik twijfelde of ik in aanmerking zou komen. Ik sta zelf niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het bestuur waar ik in zit is geen gekozen bestuur. Wel heb ik een officieel document van de vereniging.” Sinds 2020 kunnen ook studenten die bestuurslid zijn van een vereniging die niet aan Avans verbonden is, een beurs aanvragen. “Die extra ondersteuning is fijn. Ik probeer zoveel mogelijk te sparen, zodat ik hierna een master kan volgen.”

Meerwaarde

Avansstudenten kunnen ook lid worden van Jong KNCV. Hoeveel er al lid zijn, weet Merel niet. Maar het heeft zeker meerwaarde, meent ze. “Je bent automatisch ook lid van de KNCV, waar je bijvoorbeeld in contact kunt komen met carrièrecoaches voor loopbaanadvies. Ook kunnen eerstejaars met vragen over scheikunde terecht bij de Vraagbaak Scheikunde.” Zelf hoopt de Chemiestudent via de vereniging een netwerk op te bouwen, waardoor het makkelijker is een stage of baan te vinden.

Jong KNCV is er voor iedereen, van mbo tot PhD en mensen die net beginnen met werken. Het huidige bestuur heeft onder andere als doel mbo’ers meer te betrekken bij de vereniging. “Zij hebben vaak geen eigen vereniging. En ze hebben andere prioriteiten. Ze hoeven bijvoorbeeld niet zelf een stageplek te zoeken, dat wordt voor hen gedaan.” Het bestuur wil onderzoeken wat ze voor deze groep studenten kunnen doen.

Rol

Bedrijfsbezoeken organiseerde de vereniging al vaker. “Dat willen we blijven doen. Met onze naam lukt het vaak wel om binnen te komen. Ook al komen er maar twintig mensen, die help je dan toch.” Omdat Merel nog maar net begonnen is als secretaris, vindt ze het af en toe nog lastig om haar rol in te vullen. “De komende twee jaar wil ik niet alleen een netwerk opbouwen, maar ook mensen bij elkaar brengen en leuke activiteiten organiseren.”