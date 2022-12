De kerstdroom van student Chinon: ‘Mensen met mentale klachten helpen in Bosnië’

Chinon Schouten

Het einde van het jaar nadert en bij de meesten pronkt de kerstboom al in de woonkamer. Een perfect moment voor bezinning en om dromen en doelen te stellen voor 2023. Punt spreekt in aanloop naar het nieuwe jaar mensen met een droom. Voor student Chinon Schouten is dat het aanbieden van inspirerende mentale trajecten in Bosnië.

Een studiereis op het mbo zorgde ervoor dat de Bossche Social Workstudent Chinon Schouten tien jaar geleden naar Bosnië ging. Vrijwilligerswerk doen bij een stichting die zich inzet voor kinderen die het minder goed hebben. Na een rit van 25 uur met de bus was Chinon naar eigen zeggen flabbergasted toen ze uitstapte. “Ik wist niet wat me overkwam. De kleuren van het water, de overweldigende hoge bergen, de gastvrijheid van de mensen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ook al kende ik de cultuur en de taal niet en was het een totaal andere wereld waarin ik was beland; ik voelde me toch thuis.”

Chinon in de natuur van Bosnië

Ervaringsdeskundige

Sindsdien keert de derdejaarsstudent ieder jaar terug naar Bosnië. De ene keer voor vakantie, de andere keer om zich als vrijwilliger in te zetten bij stichtingen. “Acht jaar geleden ontstond de ambitie om een stichting op te zetten om mensen te helpen”, vertelt Chinon. Als ervaringsdeskundige wil ze doorgeven wat ze zelf heeft geleerd. “Ik kampte met depressieve gevoelens en mentale klachten. Ik weet hoe het is om daar doorheen te gaan en wil daarom anderen heel graag helpen.”

Met haar eigen stichting Novi Pogled, dat ‘nieuw zicht’ betekent, wil ze daarom mensen met mentale klachten meenemen naar Bosnië. “Daar volgen ze een programma dat hen terugbrengt naar de basis. We gaan raften, hiken en de natuur in. Daarnaast gaat er een traject- en activiteitenbegeleider mee die gesprekken met hen gaat voeren.”

Stemmingsklachten

De reis is bedoeld voor mensen met mentale klachten. Een breed begrip, toch weet Chinon haar doelgroep te definiëren. “Novi Pogled biedt een traject voor mensen tussen de 18 en 30 jaar die last hebben van stemmingsklachten. Denk dan aan het hebben van sombere gevoelens of een gevoel van uitputting, minder of niet meer kunnen genieten.”

Chinon is momenteel bezig met het opzetten van haar eerste reis. “Mijn doel is om in het najaar van 2023 voor de eerste keer af te reizen naar Bosnië met een groep van ongeveer zes mensen.” Ze krijgt veel hulp van docenten, waar ze heel dankbaar voor is. “Ze denken mee met het businessplan en hoe ik mijn doelgroep het best kan beschrijven.”

Wederopbouw

Tot 1995 woedde er een burgeroorlog in Bosnië. Het land is nog in wederopbouw. Dat heeft volgens de student behoorlijk wat invloed op de gezondheidszorg. “Je merkt dat je behoorlijk terug in de tijd gaat. Het gaat er allemaal langzamer dan in Nederland. Mensen hebben een hart voor de zorg maar er is niet veel geld om echt persoonlijke zorg te leveren”, aldus Chinon. “Ook zie je nog de letterlijke gevolgen van de oorlog. Kogelgaten in gebouwen, bijvoorbeeld. Dat is indrukwekkend en confronterend.” De Avansstudent hoopt dat haar eerste reis een succes wordt en heeft ook al nagedacht over wat er daarna met Novi Pogled moet gebeuren. “Het zou mooi zijn als de trajecten worden vergoed door zorgverzekeringen en ik meerdere keren per jaar de reis kan organiseren.” In de toekomst hoopt ze zelfs naar Bosnië te verhuizen. “Mijn vriend is een aantal keer mee geweest en ook weg van het land.”