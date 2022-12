Drie Leidse studenten mishandeld in twee weken tijd

Foto: Pixabay

In Leiden zijn in korte tijd drie studenten mishandeld: twee bij studentencorps Minerva en één bij studentenroeivereniging Njord. De politie heeft twee incidenten in onderzoek.

Vorige week woensdag werd een externe date van een lid van de roeivereniging ernstig mishandeld tijdens een gala in een Limburgs kasteel. Volgens appjes in handen van universiteitsblad Mare lag het slachtoffer op de grond en bleef de dader “doorgaan met rammen”. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Halloween-feest

Het is het derde geweldsincident onder Leidse studenten sinds eind november. Tijdens een Halloween-feest werd op de sociëteit van Minerva een student mishandeld, meldde Mare. Zijn keel werd zo lang dichtgeknepen, dat hij bewusteloos raakte. De dader moest door omstanders van het bebloede slachtoffer worden afgetrokken. De student werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook dit incident wordt door de politie onderzocht.

Een week later ging het ook al mis. Volgens Mare had een bestuurslid van Minerva een ander lid meermaals geslagen. Volgens de voorzitter van het corps had het slachtoffer een schildje uit de sociëteit gestolen, “waar het betreffende bestuurslid agressief op heeft gereageerd”. Het bestuurslid is op non-actief gesteld.