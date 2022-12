DUO legt zelf uit hoe ‘rentetruc’ werkt

Illustratie: Daan van Bommel

De Dienst Uitvoering Onderwijs krijgt veel vragen over de truc waarmee studenten een deel van hun studielening kunnen vastklikken op de nieuwe rente van 0,46 procent. DUO heeft de uitleg op zijn website gezet.

Een aantal slimme studenten verzon in november een truc die duizenden euro’s rentevoordeel kan opleveren. Ze zetten hun studiefinanciering tijdelijk stop vanaf januari 2023 en laten die vanaf februari weer ingaan.

Dankzij die onderbreking van een maand geldt voor hun eerste schuld – opgebouwd vóór 1 januari 2023 – vijf jaar lang het lage rentepercentage van 0,46 procent. De tweede schuld, opgebouwd vanaf 1 februari 2023, krijgt elk jaar een nieuw rentepercentage dat naar verwachting verder zal stijgen.

Op de website stelt DUO zich neutraal op: “DUO kan u niet adviseren of u dit moet doen. Wel leggen we u graag uit wat de ‘rentetruc’ is. En wat de gevolgen zijn.”