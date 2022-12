GreenOffice beleeft samen met studenten eerste vegan kerstdiner

Anne Teunissen en Geoffrey van der Horst van GreenOffice

Een Libanese pizza en een bruschetta met vegan kaas. Enkele gerechten van het kerstmenu dat gisteravond door de GreenOffice in Breda werd klaargemaakt voor en door ruim dertig studenten.

Voor het eerst organiseerde de GreenOffice een kerstdiner waar studenten konden meekoken aan een volledige vegan maaltijd. Voor de gelegenheid was student Anne Teunissen chefkok en stelde zij het menu samen.

De voorbereidingen

Kou

Met een livestream vanuit de keuken in de voormalige garage Otten in Breda, begonnen de studenten aan het toetje. “Dat is chocolade en moet een paar uur opstijven”, zei ze. Blij was Anne met de kou buiten. “Het kan in de koelkast maar nu het buiten zo koud is komt dat beter uit”, vertelt Anne. Daarna stond het voor- en hoofdgerecht op het programma; een platbroodpizza met champignons en een bruschetta met kaas en knoflook.”

Chocolade

Tijdens het koken werden de aanwezigen ook voorzien van tips en trics. En ook voor de doorgewinterde veganisten viel er te leren tijdens deze workshop. “Zo merkten de studenten op dat er vegan kaas bestaat en dat pure chocolade negen van de tien keer vegan is.” Daarnaast spraken ze over de opmars van de vegan producten en over hun eigen ervaringen met duurzaam en veganistisch eten.

Het kerstdiner

Volgens Anne is er genoten van het diner. “We vroegen of iedereen een eigen bord en bakje mee wilde nemen voor als er nog wat over was. We hebben niets weggegooid en alles is verdeeld”, zegt Anne. “En zeker voor herhaling vatbaar.”

Recepten

Ook weten wat er gisteravond precies op het menu stond? Maak het zelf eens met de volgende recepten: Bruschetta met kaas en knoflook. Of zin in een platbroodpizza? Daarbij past deze Arugulasalade. En het toetje niet te vergeten; de chocolademousse.