Historisch Marokko strijdt om plek in WK-finale: ‘Het is het verhaal van de underdog’

Foto: RosZie, Pixabay

Nog niet eerder haalde een Afrikaans land de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. Vanavond probeert Marokko tegen titelverdediger Frankrijk hun nu al magische toernooi nog mooier te maken door een finaleplek af te dwingen. Mustapha Aoulad Hadj, Avansdocent, voetbalcoach en fanatiek supporter van de ‘Leeuwen van de Atlas’, kan niet wachten op de wedstrijd.

‘’Ik sta onder spanning, al een tijdje. Maar dat komt pas écht als het fluitsignaal vanavond klinkt, wanneer ik voor het scherm zit. Mijn been beweegt dan ongecontroleerd, ik heb de standaard zichtbare spanningssymptomen. En dan heb ik het maar niet over mijn inwendige symptomen’’, vertelt Hadj lachend.

Geen toeval

Dat Marokko de halve finale zou bereiken had hij net als velen niet verwacht. De ploeg kwam de groepsfase met toplanden als België en Kroatië door en schakelde vervolgens Spanje en Portugal uit. Van toeval is volgens de Avansmedewerker dan ook allang geen sprake meer. ‘’Eén keer is toeval, niet als het zich twee of drie keer herhaalt.’’

Over de spelopvatting van Marokko wordt door buitenstaanders nogal eens gezegd dat het vooral defensief is, met weinig aanvallende impulsen. Geen oogstrelend voetbal, aldus critici. Met die kritiek kan Hadj weinig. ‘’Op momenten dat ze de bal hebben, komt er echt iets uit. Zeker met Ziyech, Hakimi en Ounahi aan de rechterkant. Ouanhi, die in de toekomst vast naar Barcelona gaat, crosst de ballen naar de andere kant, naar Boufal. Het is niet alleen verdedigen’’, betoogt hij.

In de kwartfinale bleek Marokko te sterk voor Portugal

Familie

Het succes is volgens hem aan twee dingen te wijden. Als eerste roemt hij de Marokkaanse coach, Hoalid Regragui. ‘’Er waren twijfels of hij het hoge podium aan zou kunnen. Maar hij zorgt voor een geweldige teamgeest. Hij spreekt niet over een ploeg, maar over een familie. En in families kom je onvoorwaardelijk voor elkaar op, met een grote mate van loyaliteit. Dat zie je terug op het veld, ze knokken voor elkaar’’, vertelt de docent die ook in de Avans Medezeggenschapsraad zit. ‘’Ook speelt het mee dat het WK zich afspeelt in een Arabisch land. In het stadion krijg je een tsunami van beschaafd geluid. De supporters roepen telkens het woord ‘gaan’. Eerst in een langzaam ritme, daarna steeds sneller en sneller. Als speler voel je dat.’’

Het succes van de ploeg met spelers die in het verleden ook in de Eredivisie actief waren, betekent volgens Hadj een hoop. Voor Marokko, maar voor de hele Arabische wereld. ‘’Dit betekent cohesie en eenheid. Dat is ongelooflijk. Het is het verhaal van de underdog, dat veel sympathie verdient bij anderen. Ze worden door mensen uit elke uithoek gesteund. Dat voetbal zoiets kan doen, is magisch.’’

Sterven

‘’Je hebt het spreekwoord dat ‘als je naar de hemel wil, moet je eerst sterven’ luidt. Nou, Marokko gaat tot het gaatje, de helft van het team is al aan het sterven. Zo is de halve verdediging geblesseerd. Meer er zijn vervangers die het net zo goed doen. Ik denk dat de coach dat ook tegen ze zegt in de kleedkamer. Wat Marokko aan het bereiken is: dat is hemels. Ik loop met opgeheven schouders door het gebouw.’’

Zenuwen

Waar de Avansdocent de wedstrijd vanavond kijkt, weet hij nog niet zeker. In ieder geval niet met zijn hele familie, geeft hij aan. ‘’Mijn vrouw wil dat ik dat doe, maar ik durf niet. Ik weet niet of ze me dan herkennen, ik denk dat ik mezelf laat gaan’’, zegt Hadj lachend. ‘’Maar mijn eigen televisie is kapot, daar zit een barst in. Niet door het voetbal, overigens. Dus ik moet of ergens anders kijken, of nog een nieuwe televisie kopen.’’



Als het aan de voorspelling van Hadj ligt, kunnen de spelers en Marokkaanse supporters zich opmaken voor de finale van komende zondag. Frankrijk moet er namelijk aan geloven, vanavond. ‘’Ik gok dat het 1-1 wordt en blijft in de verlenging. Met penalty’s maakt Marokko het vervolgens af. Dat doen ze met doelman Bounou, die dit hele toernooi nog maar één doelpunt incasseerde. En dat was een eigen goal”, besluit hij hoopvol.

Marokko – Frankrijk begint vanavond om 20:00 uur Nederlandse tijd en is te zien op NPO1. Mocht Marokko de finale halen, speelt het die op zondag tegen Argentinië. Bij verlies speelt het een dag eerder om de derde plaats tegen Kroatië.