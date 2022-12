Hoe laat je mensen met een verstandelijke beperking meer bewegen?

Hoe zorg je ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking meer bewegen en meer contact maken met anderen? Met die vraag gingen vijf studenten van de minor Gezond samen leven/Active ageing aan de slag bij S&L Zorg.

Jet Broeders, Tessa Dalessi, Benthe van Meer, Melissa Roels en Serra Visser deden onderzoek met de Moofie, een ‘pratende beweegstok’. Die is ontworpen om bijvoorbeeld ouderen of mensen met een verstandelijke beperking meer te laten bewegen. De Moofie heeft gekleurde lampjes, speelt muziek en geeft opdrachten. “We waren benieuwd wat de Moofie zou doen voor de cliënten”, zegt Tessa, student Fysiotherapie.

De studenten voerden hun onderzoek uit bij S&L Zorg, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. In verschillende woongroepen maakten de bewoners kennis met de Moofie. “Een van die bewoners, een blinde meneer, zagen we van tevoren bijna nergens op reageren. Van de geluiden van de ‘beweegstok’ werd hij enthousiast. Dat was mooi om te zien”, vertelt Benthe, student Ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam en minorstudent bij Avans.

Ervaring met de doelgroep hadden de studenten van tevoren niet. Serra: “Ik werk in de thuiszorg, soms voor cliënten met een beperking. Maar ik had nog nooit met zo’n grote groep gewerkt.”

Snollebollekes

De Moofie kan worden aangepast aan de doelgroep. Voor oudere mensen worden bijvoorbeeld meezingers van vroeger gespeeld. Voor kinderen juist liedjes van Snollebollekes. “Zij gingen springen, reageerden heel enthousiast”, vertelt Serra, student Verpleegkunde. “Je zag dat hun emoties versterkt werden, ze werden heel blij van de Moofie.”

Jet, student Verpleegkunde: “Voor mensen die moeilijk bewegen, is er een dierenspel. Ze kunnen geluiden herkennen en luisteren naar liedjes over dieren.” De studenten merkten ook dat bewoners elkaar helpen met de beweegstok. “Ze motiveerden elkaar om mee te doen”, zegt Serra. “Maar als iemand niet mee wilde doen, was dat ook prima”, voegt Melissa, student Social Work, toe.

Losmaken

“Van begeleiders van ernstig meervoudig beperkte cliënten hoorden we dat ook zij zich meer openstelden”, zegt Jet. “Voor ons was dat moeilijk om te zien, omdat zij niet kunnen communiceren, maar de begeleiders zagen dat wel.” Benthe: “Ik had niet verwacht dat de Moofie dat zou losmaken.”

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van speciale zorgtechnologie. Jet: “Daar zit een prijskaartje aan, dat is voor zorginstellingen een drempel. Er moet wel geld voor zijn.” De minorstudenten merkten dat de begeleiders geïnteresseerd waren in de Moofie. “Hij kan elke week gebruikt worden bij de sportles.” Serra: “Het risico is dat de stok als speelgoed wordt gezien, maar blijven bewegen is heel belangrijk.”

De studenten geven 9 januari een presentatie over hun onderzoek in het GET-lab in Breda. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via jcm.broeders@student.avans.nl.