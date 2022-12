In kerstsfeer leren Avansstudenten meer over keuzemodules

De kerstkraam in het gebouw van AAAd in Den Bosch.

In het gebouw van Avans Academie Associate degrees (AAAd) in Den Bosch kunnen studenten deze week alcoholvrije glühwein en warme chocolademelk halen. Projectleider keuzemodules en docent Ondernemerschap Sander Hoogendoorn bedacht het concept om de nieuwe studieblokken onder de aandacht te brengen.

Volgend studiejaar moeten de eerstjaarsstudenten aan de AAAd twee keuzemodules kiezen. Dit zijn studieblokken van tien weken waarmee studenten hun kennis verdiepen en uitbreiden. “We hebben bijna dertig keuzemodules”, legt Hoogendoorn uit. “Iedere opleiding biedt er een aantal aan. Studenten kiezen twee verschillende modules om zo meer kennis op te doen. Een student Engineering die bijvoorbeeld meer over Ondernemerschap wil weten, kan een blok in die richting kiezen.”

Direct als je de draaideuren van het gebouw binnenloopt, zie je een in kerstthema versierde kraam. De docenten die erachter staan, vragen aan alle studenten die langslopen of ze iets willen drinken. “Je ziet dat het echt een begrip wordt”, vertelt Hoogendoorn enthousiast. “Veel mensen komen even langs en als ze er zijn vragen de docenten of ze al bekend zijn met de keuzemodules. Vaak hebben ze er wel van gehoord, maar weten ze er nog niet veel over. Dan leggen de docenten het met alle plezier even uit.”

Kennis verbreden

De komst van de keuzemodules heeft alles te maken met Ambitie 2025 van Avans. Daarmee wil de hogeschool het onderwijs flexibeler maken voor studenten. Dat betekent dat studenten 25 procent van hun studie zelf mogen kiezen. “Bij AAAd zochten we uit hoe we dat naar onze opleidingen kunnen vertalen. Onze studenten zijn er maar twee jaar waarvan ze anderhalf les hebben. Zo kwamen we bij het idee van de keuzemodules om toch onze studenten deze flexibilisering mee te laten maken.”

Anke van Lokven, adjunct-directeur AAAd (links) en Sander Hoogendoorn, projectleider keuzemodules en docent Ondernemerschap (rechts).

De volgende stap was de keuzemodules onder de aandacht van de studenten brengen. “We hebben natuurlijk flyers en de slides op de schermen door het gebouw, maar we wilden iets organiseren waar studenten met concrete vragen kunnen komen.” Daar had Hoogendoorn een idee voor. “Ik ben echt een kerstnerd, dus ik vond het idee van een markt heel leuk. Eigenlijk wilde ik een echte markt organiseren waar iedere opleiding zijn eigen kraam zou krijgen, maar dan kon het maar één dag plaatsvinden. Daarom bedachten we deze kraam. Die kan een week lang blijven staan zodat studenten gedurende een langere tijd vragen kunnen stellen.”

De kerstkraam staat tot en met vrijdag 16 december in het gebouw van AAAd aan de Statenlaan in Den Bosch. Van 10:00 tot 16:00 uur kun je er alcoholvrije glühwein en warme chocolademelk halen.