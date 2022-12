In water van 1.9 graden zwom Avansstudent Roel naar goud op het NK ijszwemmen

Roel Janssen na het behalen van zijn medailles

Avansstudent Roel Janssen is sinds dit weekend Nederlands kampioen ijszwemmen op meerdere afstanden. De tweedejaarsstudent Werktuigbouwkunde in Den Bosch won zaterdag en zondag medailles op vier afstanden. En dat in water met een temperatuur van op zondag 1.9 graden.

‘’In zo’n koud water zwom ik nog nooit. Voor we het water in gingen, moesten ze het eerst ijsvrij maken. Je voelde het ook gelijk in je handen en voeten, dat het zó koud was. Voor mijn gevoel stond ik toen met 2-0 achter’’, vertelt Roel lachend over het Nederlands Kampioenschap (NK) van afgelopen weekend in Amsterdam. ‘’Dat maakte het uitdagend, vooral mentaal. Gelukkig kan ik vrij goed tegen de kou. Dat ik zo’n goede prestatie heb geleverd voelt goed. Ik ben er heel blij mee.’’

Voor ijszwemmen hoeft het niet te vriezen. Je mag spreken van ijszwemmen als je zwemt in water met een temperatuur van onder de 5 graden Celsius. De koude temperaturen van afgelopen weekend voldeden ruim aan die eisen. Op zaterdag was het 2.9 graden, op zondag zwom Roel in water met een temperatuur van 1.9 graden.



Niet verwacht

Roel won tijdens het NK goud op de 250 meter, op de 100 meter vrije en op de schoolslag. Zilver haalde hij op de 1000 meter. Omdat er ook wat buitenlandse zwemmers meededen, werden er ook andere wedstrijden gehouden. Daarbij won de Avansstudent wederom goud op de 100 meter vrij en de schoolslag en zilver op de 250 meter. ‘’Ik ging ervan uit om prijzen binnen te halen, maar had niet verwacht om het zo goed te doen. Ik zwom lekker en de rest had meer last van de kou’’, aldus de tweedejaars. ‘’In korte afstanden hoef je maar een klein foutje te maken om achter te liggen en die maakte ik niet.’’

Roel Janssen in actie tijdens het NK

Extra mooi

Vaak gaat Roel naar het buitenland voor wedstrijden ijszwemmen. Zo haalde hij in Polen meerdere medailles tijdens het wereldkampioenschap. Dat hij nu in Nederlands water mocht zwemmen en ook nog eens in de prijzen viel, vindt hij extra mooi. ‘’Zo vaak komt het hier niet voor dat het water koud genoeg is. Dat voelt zeker goed’’, vertelt Roel, die van bekenden en studiegenoten al veel felicitaties in ontvangst mocht nemen.



Eigenlijk zou de ijszwemmer over een tijdje wederom naar het WK gaan, maar dan heeft Roel tentamens op Avans. ‘’Die haal ik het liefst in een keer, zodat ik er vanaf ben. Het is jammer dat ik niet mee kan doen, maar ik vind school iets belangrijker dan sport.”