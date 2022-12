John Lousberg wint titel Avansdocent van het Jaar 2022

Hoofdredacteur Susanne de Kroon reikt de prijs uit aan John Lousberg

John Lousberg is de Docent van het Jaar 2022. De docent Rechten kreeg de meeste stemmen van studenten en medewerkers. “Ik had het niet verwacht!”

Nietsvermoedend liep John Lousberg de trap af, toen hij onder luid gejoel werd opgewacht door collega’s, studenten en de gehele Punt-redactie. Het confettikanon versierde de ruimte én John. “Ik had het niet verwacht, maar wel gehoopt.” Toch was John een beetje op een feestje voorbereid. Een van zijn kenmerkende, zelfbedrukte t-shirts had hij onder zijn trui al speciaal aangetrokken. “Wat leuk dat er nu een shirt van Avansdocent van het Jaar 2022 aan mijn collectie kan worden toegevoegd.”

Directeur Joris Fiers was ook aanwezig bij het moment om taart en bloemen te overhandigen. “We zijn heel erg trots op John en blij dat hij de prijs heeft gewonnen. Hij is vooruitstrevend in het samenwerken met het werkveld”, Joris Fiers.

Betrokken en behulpzaam

Lousberg werd genomineerd omdat hij er altijd is voor zijn studenten en extreem betrokken en gepassioneerd is. “John is altijd behulpzaam en staat altijd voor ons klaar. Hij vertelt dingen op een leuke manier en doet echt veel moeite om ons iets te leren”, vertelt een student die hem nomineerde. Ook denkt hij aan de smaakpapillen van zijn studenten. In meerdere nominaties komt terug dat hij graag trakteert. “Laatst bracht hij taart mee om te vieren dat het de laatste les van het vak was”, en, “Hij neemt appeltaart mee voor de hele klas.”

Tweede en derde plek

Op de tweede plek eindigt docent Jeroen Breen van Technische Bedrijfskunde. Hij wordt geroemd om zijn manier van voor de klas staan. “Je kunt echt zien dat hij houdt van lesgeven en studenten wilt helpen. Hij is altijd positief, lief en zorgt voor een goede sfeer in de les”, zegt een student bij zijn nominatie.

Ico Ronner van Accountancy weet plek drie te bemachtigen. Studenten vinden hem een persoon die je kan vertrouwen. “Hij is een kei in uitleggen van boekhoudkundige aspecten. In tussendoor grapjes maken is hij een pro.”