Joris Fiers stopt als directeur Juridische Hogeschool Avans-Fontys

De Juridische Hogeschool in Den Bosch

Na vier jaar directeur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS) te zijn geweest, stopt Joris Fiers daar per 1 maart 2023. Hij is toe aan een andere uitdaging en wil meer tijd aan zijn gezin besteden.

De beslissing om te stoppen als directeur maakte hij al ruim een jaar geleden, maar mede door de coronapandemie en twee vertrekkende adjuncten stelde hij zijn besluit toen een paar keer uit. Nu het team weer op sterkte is, stopt hij in maart van het nieuwe jaar alsnog.

Joris Friers.

Genoten

”Met heel veel plezier heb ik vier jaar voor de Juridische Hogeschool mogen werken. Het was een prachtige tijd, in een prachtige organisatie”, laat Fiers weten via intranet. ”Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode bij de JHS en bij Avans. Eén van de redenen om vier jaar geleden voor de JHS te kiezen was omdat ik daarmee ook een kijkje in de keuken van Avans kreeg. Dat was me een genoegen, ik heb er ongelofelijk veel van geleerd en ik heb er echt van genoten.”



Het bestuur van de JHS streeft ernaar om zo snel mogelijk een vervanger te hebben gevonden voor de vertrekkende directeur.