Kerstboom in regenboogkleuren en acties voor LHBTIQ+-gemeenschap op Avans: ‘Een goede ontwikkeling’

De regenboogboom bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Bij de ingang van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda pronkt sinds deze week een kerstboom met kerstballen in regenboogkleuren. De boom is vooral bedoeld als gebaar naar de LHBTIQ+-gemeenschap binnen de hogeschool. Wat vinden Avansstudenten van dit gebaar en andere zichtbare acties op themadagen als Paarse Vrijdag?

“Een hartstikke mooie boom, dat is het zeker. Al loop ik er wel liever omheen dan doorheen”, vertelt Melina Sombroek, tweedejaarsstudent International Business in Breda, bij de ingang aan de Bredase Hogeschoollaan. “Hij is mooi groot, veel ballen ook.”



Dat de kerstboom “iets met LHBTIQ+-acceptatie” te maken heeft, had Melina snel door. De kleuren van de ballen in de boom zijn nou niet bepaald typische kleuren die in een doorsnee kerstboom hangen. “Zelf zou ik ook vooral voor rood en goud gaan, niet zo snel voor deze”, betoogt de Bredase student.



Een goed initiatief vindt ze de boom, die symbool moet staan voor acceptatie van iedereen, wel. “Het is mooi dat Avans daar op dat soort dagen bij stilstaat. Ik denk dat veel mensen daar iets aan hebben”, vertelt ze. Wel vindt ze het belangrijk dat er niet op élke feestdag grootschalig aandacht aan wordt geschonken op de hogeschool. “Een paar keer per jaar is goed. Iedereen heeft dingen waarmee die zit, het hoeft niet áltijd over geaardheid te gaan. Maar het is zeker een mooi gebaar.”

Niet de overhand

Met de mening van Melina is Tim van der Heijden, eerstejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management in Breda, het eens. Ook hij vindt het goed als Avans meer zichtbaar zou worden op bepaalde dagen voor de LHBTIQ+-gemeenschap, maar het moet volgens hem niet heel veel meer worden dan dat. “Het moet niet de overhand krijgen. In het nieuws hoor je de laatste tijd ook over trappen in regenboogkleuren op scholen. Dat vind ik wat overdreven. Het moet met mate gebeuren, niet iets symbolisch worden”, zegt hij. “Het was me ook nog niet opgevallen dat de boom in regenboogkleuren is opgetuigd. Maar groot is-ie zeker!”

Fijner gevoel

Tim denkt wel dat de boom kan bijdragen aan een gevoel van acceptatie, net als het hijsen van vlaggen op dagen voor de LHBTIQ+-community. Zeker als je worstelt met je identiteit en weleens vervelende opmerkingen krijgt om wie je bent en op wie je valt. “Zichtbaarheid kan dan zorgen voor een fijner gevoel, kan ik me voorstellen”, zegt hij.

De inclusieve regenboogboom, zeven meter hoog en met duizend ballen, is er gekomen op initiatief van Avansmedewerker Kitty van Teeffelen. “Ik wilde echt een statement maken dit jaar met de kerstboom. Zodat je binnen stapt en denkt: wauw! De boodschap is: Avans is er voor iedereen”, zegt ze op de site van Avans.

Non-binair

“Staat er een kerstboom bij de ingang? Die heb ik nog niet eens gezien”, zegt Lamyae Nahnahi, derdejaarsstudent Human Resource Management waarna haar studiegenoot Inge Montenarie in lachen uitbarst. “Echt niet? Hij is hartstikke groot!”



Dat de boom een gebaar is naar de LHBTIQ+-gemeenschap, daar wisten de twee niets van af. Maar ze vinden het wel belangrijk en goed dat Avans het doet. “In de samenleving komt er steeds meer aandacht voor gender en geaardheid. Je kunt tegenwoordig spreken over non-binair zijn en over genderneutraliteit. Dat is een goede ontwikkeling”, vertellen de twee. “Al is een kerstboom misschien niet de beste manier om erbij stil te staan.”

Paarse Vrijdag vindt sinds 2010 plaats op de tweede vrijdag van december en is een dag waarop scholieren en studenten zich solidair kunnen tonen aan de LHBTIQ+-gemeenschap door de kleur paars te dragen.

Omdat Lamyae niet tot de gemeenschap behoort, vindt ze het lastig om te zeggen of de boom en andere manieren van aandacht schenken op themadagen bijdragen aan een gevoel van acceptatie. “Maar in mijn eigen geval vind ik het wel fijn als een docent aandacht besteedt aan de ramadan, als dat plaatsvindt. Zo voel ik me gezien”, zegt ze.



De twee Avansstudenten geven aan dat het goed is dat Avans in ieder geval iets doet, maar ze hopen dat het niet bij symbolische acties blijft. Als derdejaarsstudenten hebben ze volgend semester voor het eerst een project dat over het onderwerp gaat. “Dat mag veel eerder, in het eerste jaar al bijvoorbeeld”, zegt Inge. “We gaan later veel met mensen werken. Dan is het goed om al snel iets over inclusie te leren.”