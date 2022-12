Klimaatactivisten bezetten TU Eindhoven

Bron: Twitter @endfossil

Twee actiegroepen hebben vanmorgen een kamer van de TU Eindhoven bezet, pal tegenover het college van bestuur. Ze willen dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt.

De elf activisten van End Fossil Occupy en University Rebellion eisen dat het bestuur de klimaatnoodtoestand uitroept, meldt universiteitsblad Cursor. Ook vinden ze dat de universiteit de financiering van buitenaf (de derde geldstroom) transparanter moet maken.

Er hangen slogans als ‘No justice, no peace’ en ‘Whose campus? Our campus’ voor de ramen van de ruimte die de activisten bezet houden. Volgens Cursor willen ze blijven tot het bestuur de eisen inwilligt. De kamer bevindt zich in het Atlas-gebouw, dat volgens de universiteit in 2019 is uitgeroepen tot het meest duurzame onderwijsgebouw van de wereld.

Shell

In het voorjaar protesteerden studenten in Eindhoven tegen de aanwezigheid van Shell op een carrièrebeurs aan de universiteit. Toen zijn er drie studenten opgepakt. Volgens de rechter was het politieoptreden toen buiten proportie.

Het universiteitsbestuur heeft daar excuses voor aangeboden. “Het uitgangspunt dat demonstreren aan onze universiteit altijd mogelijk moet zijn, onderschrijven we”, zei vicevoorzitter Nicole Ummelen nog geen week geleden. “Dat beschouwen wij binnen onze academische gemeenschap ook als een van onze kernwaarden. We vinden het dan ook zeer vervelend dat mensen zich op die dag onveilig hebben gevoeld.”

Spijt

Vorige week maandag was er ook aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een bezetting, die ’s avonds door de politie werd beëindigd. Dat gebeurde mede op verzoek van het college van bestuur. Enkele honderden wetenschappers van de Erasmus Universiteit plus enkele van andere universiteiten ondertekenden een open brief waarin ze hun afkeuring uitspraken over het politie-ingrijpen.

“Het spijt ons dat dat zo gelopen is”, reageerde het Rotterdamse college van bestuur in een verklaring. “We handelden in overleg met de politie vanwege een externe veiligheidsdreiging, maar hebben niet voldoende kunnen doordenken wat de impact op de EUR-gemeenschap zou zijn. Dat betreuren wij.” Het EUR-bestuur zou de dialoog over duurzaamheid en andere maatschappelijke thema’s willen openen.