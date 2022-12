Miljoen extra voor studentenwelzijn

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

Op initiatief van de Tweede Kamer stelt minister Dijkgraaf een miljoen euro beschikbaar voor de versterking van kennis en expertise over studentenwelzijn in het hoger onderwijs en mbo.

De regeringspartijen ChristenUnie, VVD, CDA en D66 dienden samen een amendement in dat op brede steun politieke steun kan rekenen. Onderwijsinstellingen hebben volgens de partijen behoefte aan meer kennis en kunde over het signaleren van mentale problemen van studenten en het vinden van oplossingen. Ook pleiten ze voor een landelijke conferentie.

Ze willen dat er een “nationale handreiking” komt voor hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen waarin expertise wordt uitgewisseld en goede voorbeelden worden gedeeld.

Zorgelijke signalen

Onderwijsminister Dijkgraaf ziet het amendement als een goede aanvulling op bestaande plannen. Hij noemt het van groot belang om middelen vrij te maken voor studentenwelzijn omdat onderzoeken daarnaar “zorgelijke signalen” laten zien en er “grote urgentie is om actie te ondernemen”. Deskundigen en studentenverenigingen wordt gevraagd om mee te denken over hoe de extra 1 miljoen euro het best kan worden besteed.

De minister had al jaarlijks 15 miljoen euro gereserveerd waarmee universiteiten en hogescholen problemen met de mentale gezondheid van studenten kunnen aanpakken. Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over het amendement.