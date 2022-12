Minister broedt op steunplan Oekraïense studenten

Onderwijsinstellingen willen dat het ministerie van Onderwijs meebetaalt aan de steun voor meer dan vijfhonderd Oekraïense vluchteling-studenten. Minister Wiersma beloofde woensdag dat ernaar gekeken wordt.

Bied vluchteling-studenten dezelfde voorzieningen als Nederlandse studenten en let daarbij op Oekraïners. Dat schreven de stichting voor vluchteling-studenten UAF samen met de mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in een brief aan onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma. De kwestie werd woensdag in de Tweede Kamer besproken.

Collegegeld

Oekraïense vluchteling-studenten komen van buiten de Europese Economische Ruimte en moeten daarom eigenlijk het hogere instellingscollegegeld betalen. Om de pijn wat te verzachten hebben hogescholen en universiteiten hun tarief dit jaar verlaagd naar het bedrag dat Nederlandse studenten betalen. De brievenschrijvers roepen de overheid nu op om dit ook voor de komende jaren mogelijk te maken.

Dijkgraaf heeft dit voorjaar 3,3 miljoen euro bijgedragen voor noodhulp aan de studenten via de profileringsfondsen. Maar de verlaging van het instellingscollegegeld wilde hij toen niet vergoeden. Het gaat volgens een woordvoerder om meer dan vijfhonderd Oekraïense studenten, waarvan er 288 op hogescholen en 277 op universiteiten staan ingeschreven.

Te vrijblijvend

In het commissiedebat wilde D66-Kamerlid Van Meenen weten of er extra compensatie komt voor de hoge kosten van deze kwetsbare studenten. Minister Wiersma, die tijdens het debat ook vragen over het hoger onderwijs beantwoordde, zei dat de instellingen zelf moeten beslissen wat voor maatregelen er nodig zijn.

Van Meenen vond dat wat te vrijblijvend. “Dan is het dus afhankelijk van de goede wil van de instelling.” Ook Westerveld van GroenLinks wil dat instellingen in overleg met het ministerie richtlijnen afspreken en dat er extra steun komt “voor zowel Oekraïense als andere vluchteling-studenten”. Ze wil voorkomen dat instellingen straks het hoge tarief weer gaan hanteren. “Dat is erg schrikken voor vluchtelingen.”

Geen onderscheid

Wiersma gaat met Dijkgraaf bespreken wat er mogelijk is, maar wil voorkomen dat er een “onderscheid kan worden gemaakt op basis van waar iemand vandaan komt”. Dijkgraaf broedt volgens hem op een plan en zal binnenkort een brief naar de Tweede Kamer sturen.