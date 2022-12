Nederland telt negenhonderd Iraanse studenten

Foto: Pixabay

Honderden Iraniërs studeren of werken aan Nederlandse hogescholen en universiteiten. Ze lijken niet van plan om hun eventuele terugkeer uit te stellen vanwege de situatie in hun vaderland, meldt onderwijsminister Dijkgraaf.

De protesten in Iran houden aan en het regime blijft ze neerslaan. Honderden demonstranten, onder wie studenten, zijn sinds de zomer omgekomen. Overal ter wereld wordt het geweld veroordeeld. GroenLinks vroeg aan minister Robbert Dijkgraaf hoeveel Iraanse studenten en medewerkers in Nederland verblijven en of ze steun nodig hebben.

Geen uitstel

In oktober 2021 stonden er 424 Iraanse studenten ingeschreven in het hbo en 475 bij de universiteiten. Studenten met een dubbele nationaliteit zijn niet meegenomen in die cijfers. Hoeveel Iraanse medewerkers er zijn, is onbekend omdat de privacywetgeving het onmogelijk maakt om personeelsgegevens te filteren op nationaliteit. Een deel van hen komt via het uitwisselingsprogramma Erasmus+ naar Nederland.

Ondanks de aanhoudende protesten en gevaren voor academici zijn er op dit moment volgens Dijkgraaf geen signalen dat zij hun terugkeer naar Iran uitstellen.

Ondersteuning

Waar kunnen Iraniërs terecht voor ondersteuning, wilde GroenLinks weten. Dijkgraaf gaf aan dat er voor hen reguliere ondersteuning is, zoals studieadviseurs en psychologen en buddy-programma’s. Daarnaast organiseren universiteiten en hogescholen welzijns- en informatiebijeenkomsten over de situatie in Iran.

Bijeenkomsten

Medewerkers en studenten op zeven Nederlandse universiteiten organiseerden vorige week een bijeenkomst om de opstand in Iran te steunen. Ze gaven gehoor aan een wereldwijde oproep van de internationale beweging Iranian Scholars for Liberty. Bij de Erasmus Universiteit, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit, de TU Delft en de TU Eindhoven zijn volgens de actiegroep en universiteitsbladen woensdag campusbijeenkomsten georganiseerd.

De protesten in Iran begonnen in de zomer toen de politie de hoofddoekplicht voor vrouwen strenger ging handhaven. Ze werden landelijk toen de jonge vrouw Mahsa Amini stierf in een politiebureau nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los droeg. Studenten nemen volop deel aan de protesten.