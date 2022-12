Nijmeegse filosoof zegt wetenschap vaarwel

Illustratie: mohamed_hassan via Pixabay

Het besluit van filosoof Fleur Jongepier om de wetenschap te verlaten doet veel stof opwaaien. Ze hekelt de manier waarop haar Nijmeegse faculteit omging met meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

De Nijmeegse docent ethiek Fleur Jongepier maakte haar besluit maandag bekend via Twitter. Ze noemde enkele oud-collega’s van de faculteit der filosofie, theologie en religiewetenschappen “regelrechte klootzakken met nul berouw”, die “om zich heen gingen slaan, manipuleerden, intimideerden en chanteerden” toen duidelijk werd dat zij schuldig hadden gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Kritisch

Het rommelt al langer bij de faculteit, meldt het Nijmeegse online universiteitsblad Vox. Een hoogleraar die in 2020 decaan zou worden, mocht niet aantreden vanwege “ongepast handelen”. Uit vervolgonderzoek bleek dat bijna dertig personen melding hadden gemaakt van seksistische uitingen en “ongepaste” relaties tussen docenten en studenten. De faculteit kreeg daarom een traject opgelegd dat de cultuur zou moeten veranderen.

Maar dat “cultuurtraject” hielp niet volgens Jongepier. Over datgene waar mensen “boos en verdrietig” waren werd volgens haar niet gesproken zei ze dinsdag in een interview met dagblad Trouw.

Faculteitsdecaan Heleen Murre-van den Berg betreurt Jongepiers besluit in Vox en laat weten dat de faculteit nog niet klaar is met de “inspanningen gericht op een veilige en sociale werk- en studieomgeving”

Ook elders

Recent nog had Jongepier een Heineken Young Scientist Award in de wacht gesleept en eerder een Veni-beurs van NWO voor haar onderzoek naar slimme algoritmes. Toch wil ze dit onderzoeksgeld niet meenemen naar een andere universiteit omdat soortgelijke problemen volgens haar ook elders spelen.

Ook bij de filosofieopleiding in Utrecht, waar ze studeerde, deden omstanders niets als er meldingen binnenkwamen, stelt ze in Trouw. Een deel van de vertrouwenspersonen was volgens haar onvoldoende getraind om er adequaat te kunnen optreden en wie wel capabel was “werd vaak overal buitengehouden”.

Jongepier pleit voor meer gedragsregels op de universiteit en maakt een vergelijking met therapeuten. “Bij hen is het duidelijk: je gaat niet met een patiënt naar bed, al is die volwassen en is de intimiteit consensueel. Dat zou bij docenten ook moeten gelden. Aan de universiteit wordt zoiets ‘opgelost’ met een indringend gesprek.”