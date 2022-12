Oud-lector Saxion doet zich voor als hoogleraar van Noorse universiteit

Saxion in Enschede. Bron: saxion.nl

Een voormalig lector blockchaintechnologie die bij hogeschool Saxion moest vertrekken wegens ‘bedenkelijk gedrag’, geeft zich nu ten onrechte uit als hoogleraar van een Noorse universiteit.

In de vastgoedwereld, waarin de oud-lector van Saxion Jan Veuger werkt, stelt hij zich voor als ‘hoogleraar’ bij de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. Maar dat klopt niet, blijkt uit navraag van nieuws- en opinieplatform SaxNow.

Geen aanstelling

Hoewel hij in Noorwegen enkele gastcolleges heeft verzorgd, ontbreekt zijn naam in het personeelsbestand. “Veuger moet onmiddellijk de link naar ons en ons logo van zijn website verwijderen”, zegt een woordvoerder van de NTNU tegen SaxNow. Ook mag hij geen gastcolleges meer geven.

Na diverse klachten over het werk van Veuger liet Hogeschool Saxion een extern integriteitsonderzoek instellen vanwege ‘bedenkelijk gedrag’. Daaruit bleek dat hij in vijf van de zes onderzochte gevallen slordig of nalatig handelde. In augustus vertrok Veuger bij de hogeschool.