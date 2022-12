Oud-student Berry werkt voor een Deense start-up: ‘Je leert veel door het gewoon te doen’

Berry van Waarden

Tijdens zijn studie volgde hij een minor in Noorwegen en een afstudeerstage in Finland. Nu woont Berry van Waarden, oud-student Ondernemerschap & Retail Management (ORM) in Breda, in de Deense hoofdstad Kopenhagen, waar hij voor een start-up werkt. “De werkcultuur is hier gezonder.”

Als head of marketing krijgt Berry, die juni 2021 afstudeerde bij ORM, binnen softwarebedrijf Workfeed de kans om te werken als ondernemer. Het bedrijf heeft klanten in Finland, Zweden, Denemarken en Nederland en richt zich op uitbreiding naar de Verenigde Staten. De oud-student doet de marketing voor die markten en voor Nederland ook de verkoop.

Al tijdens zijn studie wist hij dat hij internationaal wilde werken. “Daarom koos ik voor een stage en minor in het buitenland. Ik kom zelf uit een klein dorp en daar houd ik van, maar ik had die prikkel om naar het buitenland te gaan.”

Direct

In Finland werd hij als stagiair serieuzer genomen dan in Nederland. Hij kon bijvoorbeeld de salesmanagers adviseren over hoe ze hun werk beter konden doen. Maar aan de Nederlandse directheid moesten de Finnen wel wennen. “Dat kan daar onbeschoft overkomen. Daar ben ik wel een paar keer mee op mijn bek gegaan. Finnen zijn daarnaast vrij gesloten, ze houden werk en privé meer gescheiden. Het duurt langer om relaties op te bouwen.”

In Denemarken, waar Berry nu werkt, is de werkcultuur vergelijkbaar met die in Nederland. “Maar de werkcultuur is wel gezonder hier. Er wordt beter gekeken naar de gezondheid en het welzijn van werkende mensen. De focus ligt meer op productiviteit, er wordt slimmer omgegaan met de tijd. We hebben als bedrijf nu een vierdaagse werkweek en hebben sindsdien de grootste groei ooit doorgemaakt.”

Risico’s

Werken voor een start-up is ook ploeteren. “Alles moet nog opgezet worden en als er geen investeerder is, is het bedrijf weg. Aan de andere kant kun je veel leren, door het gewoon te doen. Je moet niet bang zijn om risico’s te nemen. Ik heb van mijn bazen altijd het vertrouwen gekregen en dat ook gevoeld. Voor mij heeft de keuze voor een start-up goed uitgepakt.” Berry heeft de verantwoordelijkheid voor een groot budget. “Daar moet je mee kunnen omgaan.”

Vakken waarvan de oud-student tijdens zijn opleiding dacht: wat heb ik hier aan?, blijken nu toch wel handig te zijn. Procesmatig werken of hypotheses opstellen bijvoorbeeld. “Dat gebruik ik constant. Ik test aannames en neem op basis daarvan beslissingen.” De commerciële vakken legden een goede basis voor het werk dat hij nu doet, maar ook minder belangrijke onderdelen zijn achteraf gezien nuttig. “Tijdens mijn minor had ik het vak Excel. Dat was heel saai, maar komt nu goed van pas.”

Nadenken

Hij kijkt met een positief gevoel terug op z’n opleiding bij Avans. “Ik heb veel geleerd van mijn docenten. Ze brachten veel praktijkervaring mee.” Studenten raadt Berry aan goed na te denken over wat ze willen doen, om veel te proberen bij verschillende typen bedrijven. “Kies bijvoorbeeld voor een stage in het buitenland. Als je nog studeert kun je daar vaak een beurs voor krijgen.”

Berry voelt zich op z’n plek in Scandinavië, maar wil daar niet voor altijd blijven. “Ik wil na een tijdje weer verder, naar een andere omgeving. Ik mis Nederland, ooit wil ik wel terug. Maar eerst misschien een paar jaar naar de Verenigde Staten. Daar gaan we ons product ook verkopen. Dat is het voordeel van een start-up, de eigenaren zijn jong en flexibel. Ik sta er in ieder geval voor open.”