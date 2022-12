Pand Avanslocatie Breda tijdelijk ontruimd vanwege rookontwikkeling

Foto: Angeline Swinkels tijdens de brandoefening eerder dit jaar

Vanwege rookontwikkeling in het pand van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda is de locatie tijdelijk ontruimd geweest. Het pand is op dit moment grotendeels vrijgegeven door de brandweer, behalve het HA-gedeelte. Dat is onder andere Xplora. Er vielen geen gewonden.

Rond 12:00 uur vanmiddag rukte de brandweer uit naar de onderwijslocatie. Studenten, medewerkers en andere aanwezigen verlieten op dat moment het gebouw. Dat ging allemaal soepel en zonder problemen.

Ventilator

De oorzaak van de rookontwikkeling werd snel daarna bekend: een vastgelopen ventilator in het luchtbehandelingssysteem. Na een uur kon de brandweer het grootste gedeelte van het pand vrijgeven, behalve het HA-gedeelte. Dat gaat onder andere om Xplora en alles wat daarboven zit. Dat gedeelte is vandaag dicht en blijft dat morgen ook.

Spullen ophalen

”Dat heeft te maken met een reparatie die moet worden uitgevoerd. Het is afwachten hoe snel dat is verholpen”, laat Serge Mouthaan, woordvoerder van Avans, weten. Als je spullen wil ophalen die in Xplora zijn achtergebleven, kun je je melden bij de receptie. De brandweer is inmiddels weer vertrokken.