Student en TikTokker Izaak ging viraal met kaassoufflés airfryen in trein: ‘Ik had honger’

Izaak Mbungu bij Avans aan de Onderwijsboulevard

Het was dit keer niet eens zijn bedoeling, maar Avansstudent en tiktokker Izaak Mbungu ging afgelopen week viraal op TikTok. Een omstander filmde hoe de laatstejaarsstudent Technische Bedrijfskunde op zijn gemak in een rijdende trein een kaassoufflé klaarmaakt in een airfryer. Izaak werd herkend, wat het startschot bleek voor een sloot aan views op zijn eigen video’s en een hoop media-aandacht.

‘’Ik was vorige week en zeker donderdag de hele dag bezig met het doen van interviews voor verschillende media. Het was echt bizar, en raar ook om jezelf overal tegen te komen. Dat was nieuw voor me. Om dat een keer mee te mogen maken was bijzonder’’, vertelt Izaak in Den Bosch. ‘’De reacties die op de video kwamen waren in de meeste gevallen positief. Mensen vonden me een goede gast en lekker nuchter. Sommige mensen vonden ook dat ik het niet kon maken om de airfryer te gebruiken in de trein, maar dat waren maar een paar reacties.’’

Kaassoufflés in de trein

Even terug naar vorige week woensdag. Het is de dag waarop Izaak net klaar is met filmen voor zijn YouTube-serie. Daarvoor gaat hij naar onderwijsinstellingen in het land om op eigen houtje kaassoufflés te bereiden in zijn airfryer, en ze tegen een lage prijs te verkopen aan studenten. ‘’Snacks zijn tegenwoordig superduur. Op mijn manier, door ze goedkoop aan te bieden, doe ik daar iets tegen. Ik wil de concurrentie aangaan met lokale kantines’’, vertelt de Avansstudent, die momenteel een minor volgt op de Hogeschool Utrecht. Toen hij die middag klaar was met het bereiden en verkopen van kaassoufflés en weer onderweg naar huis was, vond hij een stopcontact onder zijn stoel. ‘’En ik had honger. Dus besloot ik de soufflé nog even voor mezelf op te warmen om te kunnen eten.’’



Corona

Wat hij niet wist, was dat een omstander hem filmde en het had gepost op TikTok. De views gingen door het dak en binnen no-time werd Izaak herkend. Daardoor gingen de filmpjes op zijn eigen account viraal. Dat zijn vooral sketches voor jongeren en jongvolwassenen met gebeurtenissen uit het leven van de laatstejaarsstudent. ‘’Mijn stem, blik en manier van praten maken mij uniek. Ik maak alledaagse, reletable filmpjes waarin je jezelf kunt herkennen. Ook deel ik opvallende dingen die ik meemaak’’, aldus Izaak. In 2020 begon hij met TikTok, toen Nederland kennismaakte met corona. ‘’Iedereen zat binnen, dus besloot ik de app te installeren. Eerst wilde ik geen filmpjes maken, maar ik zag er grappige dingen. Kon ik dat zelf niet? Aan het begin ging het langzaam qua views, maar ik bleef posten. Uiteindelijk groeide het aantal.’’

Management

Inmiddels heeft Izaak 182 duizend volgers op het sociale medium en meer dan 7 miljoen likes op al zijn filmpjes. Dat riep de vraag bij hem op of hij er ook geld mee kon verdienen. Sinds twee weken zit hij daarom bij een management. Dat legt hem opdrachten voor, waar de Avansstudent geld voor krijgt als hij ze accepteert. ‘’Eerst onderhandelde ik zelf met opdrachtgevers, maar het leek me beter om het uit handen te geven. Zo kan ik me in alle vrijheid focussen op het maken van content en regelen zij van A tot Z de rest. Dat is heel chill.’’

‘’Ik merk dat mensen me soms herkennen op Avans als ze me zien lopen. En ook buiten herkennen mensen me. Dat is leuk om mee te maken. Gelukkig kan ik nog gewoon over straat om boodschappen te doen’’, zegt Izaak lachend. Het bedenken van content kost Izaak wel veel tijd, vertelt hij. Soms iets té veel, want hij denkt dat hij geen studievertraging had opgelopen zonder TikTok. ‘’Maar ik heb er geen spijt van. Ik kan mijn creativiteit hierin kwijt. Het is leuk om aan mensen te laten zien wat ik maak. En als ze hun waardering naar mij uitspreken is dat al helemaal mooi. Ik heb iets opgebouwd wat me naast mijn studie kan helpen. Ik kan later een normale baan nemen, maar ook iets in de richting van contentmaker.’’