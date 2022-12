Pepijn bedenkt PEPTALK: ‘Ik wil studenten in hun kracht zetten’

Pepijn Menheere | foto: Jeroen Davidse

Hoe leef je een ‘leip’ studentenleven? Om die vraag te beantwoorden moet je bij student Pepijn Menheere zijn. Hij is de oprichter van een nieuw evenement bij Avans, podium PEPTALK Aankomende donderdag is de eerste grote editie.

Tijdens podium PEPTALK motiveren verschillende sprekers over allerlei onderwerpen de aanwezigen in de zaal. Derdejaars student Human Resource Management (HRM) en bedenker Pepijn Menheere werd geïnspireerd door zijn beste vriend. “Hij heeft me ooit geleerd om het beste uit onszelf naar boven te halen.”

Coachen

Na een maatschappelijke zorgopleiding ging Pepijn bij Avans studeren. In het tweede studiejaar kreeg hij, samen met zijn medestudenten, de opdracht om elkaar te coachen. Hij merkte dat hij het leuk vond om iemand te helpen. “Een medestudent was niet gemotiveerd. Ik heb haar laten zien waar haar kwaliteiten lagen en samen hebben we ervoor gezorgd dat ze het jaar haalde, met een zeven.”

Daarnaast startte hij met het geven van bijlessen, zoals voor het vak bedrijfseconomie. “Ik zag dat zeventig procent van de studenten een onvoldoende had.” Pepijn gaf in de klas studenten tentamentips en besprak bijvoorbeeld hoe de vraagstelling van Avans is. “Ik noemde het de sleutel naar een voldoende.” Ook docenten moedigden hem aan.

Onderwerpen

Het geven van bijlessen en het coachen van studenten smaakte naar meer en binnen een mum van tijd ontstond PEPTALK. Een show waar het eerlijke verhaal mag worden verteld en waar mensen een inspirerend gevoel van krijgen. “De onderwerpen vormen organisch”, zegt hij. “Ik creëer vanuit mijn hart en passie. Ik kom tot onderwerpen als ik met iemand praat, zoals op brainstormsessies met medestudenten. Dan vormt zich gaandeweg een idee.”

Ook zijn eigen levenservaring neemt hij mee. “Ik heb ook een slechte periode gehad met lichamelijke klachten die te maken hadden met stress. Het was een hele levensreis maar met die ervaring kan ik nu meer vertellen bij PEPTALK.”

Laag zelfbeeld

Volgens Pepijn komt zijn evenement op het juiste moment. “Ik ben van mening dat de tijd waarin we nu leven voor studenten niet makkelijk is”, zegt Pepijn. De student ziet in zijn eigen omgeving dat mensen minder goed in hun vel zitten. “Je kunt zo niet in je kracht komen en niet de beste versie van jezelf zijn en geen ‘leip’ leven hebben.”

Pepijn vervolgt: “Op school leer je om competenties te beheersen maar dat is een andere ontwikkeling dan in jezelf geloven. Ik wil dat ze na een sessie een heel sterke energie hebben meegekregen en daarmee thuis een aanpassing te kunnen maken om gelukkiger te worden in je leven.”

De droom van Pepijn komt langzaam dichterbij. “Ik heb geleerd dat ik zo breed en zo gek mogelijk mag denken. Uiteindelijk wil ik dat het over de hele wereld een begrip is.”

Donderdag

Aankomende PEPTALK praten naast Pepijn ook twee andere sprekers op het podium. Stijn spreekt over een jarenlange strijd tegen stress en Robin deelt zijn verhaal over een uitzending naar Afghanistan. Benieuwd? Deze editie vindt plaats op 8 december van 15.10 uur tot 16.10 uur in HD001 op de Hogeschoollaan in Breda. Aanmelden kan hier.