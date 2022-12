Studenten Business Innovation denken tijdens Fieldtrips met werkveld na over maatschappelijke thema’s

Alle studenten die presenteerden bij BrabantNEXT

Vijftien weken lang bogen tweedejaarsstudenten Business Innovation zich over maatschappelijke, actuele vraagstukken. In cocreatie met het werkveld gingen ze daarmee voor het eerst aan de slag. Dit deden ze door hun concepten en prototypes meerdere malen te toetsen bij stakeholders op locatie bij de opdrachtgevers: de zogeheten Fieldtrips. Woensdagmiddag was het aan elf studenten de beurt die voor BrabantNEXT een oplossing bedachten om de kloof tussen boer en consument te verkleinen op het gebied van voedsel. Punt was erbij.

Drie groepjes van in totaal acht studenten lieten tijdens een presentatie van vijf minuten zien welk concept ze hadden bedacht en op welke manier dat tot stand kwam. Na afloop was het aan de opdrachtgevers om vragen te stellen en feedback te geven.

TED-talks

“Nu ging de presentatie goed. Een stuk beter dan tijdens de pitch van afgelopen maandag voor docenten. Door de zenuwen ging het toen helemaal mis”, zegt Werner Suykerbuyk na afloop. “Tot het kwartje viel na het volgen van een online college en het luisteren van een aantal TED-talks. Ik moest het gewoon doen, dan zou de rest wel komen. En dat bleek ook zo te zijn.”

Flitsbezorger

Samen met zijn groepsgenoten Tim van der Winkel en Joey van der Lugt bedacht hij Greenlivery. Dat is een flitsbezorgdienst die streekproducten van de boer rechtstreeks aflevert bij de consument. Daarmee hoeven producten niet eerst naar een winkel of groot distributiecentrum, maar komt het binnen tien minuten bij de klant terecht. Eventueel zouden boeren zelf als koerier kunnen fungeren. “Op die manier brengen we de boer samen met de consument”, vertellen de groepsgenoten tevreden. “Via een app zijn we makkelijk te bereiken en we werken bewust.”

Vlnr: Werner, Tim en Joey

De drie Avansstudenten stonden in eerste instantie niet te springen om met het onderwerp aan de slag te gaan, zo geven ze toe. Hun interesses liggen niet bij dit thema. Toch werd het project steeds interessanter naarmate ze vorderingen maakten. Dat zat hem in de samenwerking met opdrachtgever BrabantNEXT, waar ze meerdere keren op locatie samenkwamen. “Heel waardevol. We hebben veel geleerd over innovatie en het is ook gewoon een toffe locatie waar je niet snel komt”, zegt Joey. “Wij kunnen van hen leren, maar zij ook van ons. Het is goed dat er zo’n organisatie bestaat, en fijn ook dat Avans ermee samenwerkt.”

In opdracht van BrabantNEXT werkten de studenten de afgelopen weken aan het vraagstuk over voeding en boeren. BrabantNEXT is onderdeel van de provincie Noord-Brabant en maakt ruimte voor innovatie in de provincie. De tweedejaarsstudenten van de opleiding Business Innovation werden ingedeeld in drie categorieën: corporate, startups en sociaal. BrabantNEXT viel in die laatste categorie. De andere opdrachtgevers voor het project waren Alliantie VGZ en Thebe voor Zinnige Zorg. Ook zij leverden concrete vraagstukken aan.

Geen verplicht nummer

Het project Fieldtrips bestond uit meerdere fases. Studenten volgden theorielessen, bedachten pitches, kregen les in pitchen en overlegden regelmatig met hun opdrachtgever en mensen uit het werkveld. Dat waren bijvoorbeeld boeren en vertegenwoordigers van horeca of supermarkten voor de andere groepjes. Dat gebeurde tijdens cocreatie-sessies, waar ze hun opgedane kennis toepasten in de praktijk. Verplichte onderdelen voor de studenten, maar zo voelde het niet voor de tweedejaars. “We hebben er echt iets aan gehad. We liepen tijdens het project soms vast, maar tijdens die sessies kregen we veel tips en feedback waar we iets mee konden”, zegt Adelina Sylejmani, die samen met Evi Gerrekens het idee bedacht om een flitsende bus te ontwikkelen die met informatie over lokale producten van de boer langsgaat op scholen en festivals.



“Om zo bewustzijn te creëren en te informeren over lokaal voedsel. Om te vertellen dat het lekker, gezond en bewust is. De bus is beplakt met spiegelend materiaal, waardoor je jezelf aankijkt en kunt nadenken over de leus ‘Ziet goed eten, doet goed eten’. Nu is het namelijk zo dat je vaak ongezonde producten koopt of producten die duizenden kilometers hiervandaan zijn gemaakt. Niet heel milieuvriendelijk. Dat van de boer in de buurt is veel gezonder en lekkerder.”

De ’truck’ die Adelina en Evi bedachten.

De twee blikken terug op een geslaagd project, met een eindpresentatie die gesmeerd liep. Al ging het niet altijd zo makkelijk. “Soms zaten we met de handen in het haar, hadden we geen idee wat we moesten doen”, vertellen de twee. “Maar nu ligt er echt een sociaal concept, en dat is leuk.”

Adelina (links) en Evi

Kennis in huis

Namens de opdrachtgevers was Anne Sophie Ramsteijn aanwezig, innovatiespecialist voor de provincie Noord-Brabant en BrabantNEXT, samen met Marcel Webster. Hij is trekker Kennis & Onderwijsvernieuwing voor de provincie Noord-Brabant. Zij waren enthousiast over het werk van de studenten. In twintig weken zagen ze hen flinke stappen maken, maar ze waren ook enthousiast over het gehele project met Business Innovation en Avans. “We hebben echt samengewerkt aan concrete vraagstukken en hebben studenten wat kunnen meegeven over werken in de publieke sector. Dat is heel waardevol”, aldus Rammsteijn. “Het was ook prettig om te zien dat studenten bekend waren met de dingen die we ze tijdens het project vertelden. Ze hadden kennis in huis en pakten het daardoor op de juiste manier aan.”



Webster: “Het was heel leuk. Studenten hebben iets met onze feedback gedaan en zetten echt stappen. Zeker in de laatste ronde. Ik wilde verrast worden, en dat is zeker gelukt. Het was ook tof om te zien dat iedereen bijdroeg. Studenten voelden zich op hun gemak en dat draagt bij aan de kwaliteit van hun product. Het is een mooi project voor ons als opdrachtgever, maar ook mooi voor het onderwijs”, zegt hij na afloop tevreden.



Op 25 januari 2023 kunnen de studenten hun concepten presenteren tijdens de Challenge Innovation Makers Agrifood. Die wordt georganiseerd door de provincie Noord-Brabant. De winnaar daarvan ontvangt een geldbedrag, maar iedere deelnemer krijgt ook les in pitchen. Meer info daarover vind je hier.