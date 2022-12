Studenten naar de rechter om energietoeslag

In vijf gemeenten stappen studenten naar de rechter om alsnog de energietoeslag van 1.300 euro te bemachtigen. Ze krijgen hulp van de Landelijke Studentenvakbond.

De LSVb gaat studenten helpen met hun zaak in Delft, Rotterdam, Groningen, Leiden en Vijfheerenlanden (een gemeente nabij Utrecht). Dat meldt de Volkskrant.

Meer dan duizend studenten zouden zich bij de bond hebben gemeld voor juridische bijstand. De meeste gemeenten willen studenten geen energietoeslag geven. Ze krijgen er ook geen geld voor van het kabinet, omdat studenten de steun lang niet allemaal nodig zouden hebben.

Nijmegen

Maar een Nijmeegse student won afgelopen zomer een rechtszaak van zijn gemeente en moest de toeslag van 1.300 euro toch krijgen. Daarom hebben sommige gemeenten inmiddels hun beleid aangepast en geven ze het bedrag ook aan studenten.

Ook het kabinet kwam na dat vonnis een beetje in beweging. Het heeft 35 miljoen euro uitgetrokken voor studenten die in serieuze problemen komen en een beroep doen op de ‘individuele bijzondere bijstand’. Deze studenten moeten minstens 21 jaar oud zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het wordt wel lastig te controleren of die 35 miljoen euro daadwerkelijk bij studenten terechtkomt, want minister Carola Schouten wil geen ‘verantwoordingscircus’ optuigen, zei ze vorige week in de Tweede Kamer. De gemeenteraden moeten er volgens haar op toezien, niet het Rijk.

Prijsplafond

Het kabinet probeert ook op andere manieren de energiekosten te beperken. Zo komt er volgend jaar een maximumtarief voor de energie. Dit ‘prijsplafond’ gaat gelden tot een bepaald energieverbruik.

Het ‘plafond’ werkt niet goed voor bewoners van grote complexen die samen een energieaansluiting delen, maar voor hen komt er ook een vorm van energiesteun, heeft het kabinet aangekondigd. Ze kunnen straks per woning of wooneenheid een teruggave aanvragen bij de belastingdienst.

Vanaf september 2023 keert de basisbeurs weer terug, ook voor een deel van de ouderejaars. Uitwonende studenten krijgen boven op die beurs een bedrag van 164 euro per maand in verband met de hoge inflatie.