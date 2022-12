Studentgeleding AMR pleit voor gratis reanimatiecursussen op Avans: ‘Je kunt levens redden’

De AED op Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Als het aan de studentgeleding van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) ligt, krijgt iedere student in 2023 de kans om gratis reanimatiecursussen te volgen op de hogeschool. Dat initiatiefvoorstel deden ze tijdens de laatste raadsvergadering. De rest van de AMR-leden stemde ermee in.

Het voorstel kwam er op initiatief van Luke Govers. De derdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde in Tilburg zit sinds dit collegejaar in de AMR en stelde zichzelf, toen hij daar begon, één doel: het voorstel om reanimatiecursussen te introduceren moest en zou worden aangenomen. ‘’Als je weet wat je moet doen in een situatie waarin iemand een hartaanval krijgt, kun je levens redden. Elke seconde telt’’, vertelt Luke. Zelf weet hij al sinds zijn elfde hoe hij moet reanimeren, doordat zijn opa en oma vrijwilliger zijn bij de Hartstichting. Vorig jaar kreeg een medewerker van zijn academie thuis iets aan zijn hart. ‘’Dat liep gelukkig goed af, maar het had grote impact op ons. Toen ik later aan mijn klasgenoten vroeg wie er wist hoe ze moeten reanimeren, gingen er maar twee handen omhoog. Daar moest iets aan gebeuren, vond ik.’’

Veel geld

Samen met andere studentleden uit de raad schreef hij een initiatiefvoorstel met het verzoek aan het College van Bestuur (CvB) om uit te zoeken hoe reanimatiecursussen toegankelijker gemaakt kunnen worden op Avans. Nu is het volgens hem zo dat veel studenten niet weten waar ze een cursus kunnen volgen, en als ze dat wel weten lopen ze tegen een bedrag van tientallen euro’s aan dat ze moeten betalen bij externe partijen. ‘’Voor studenten is dat veel geld, dat hebben ze niet altijd te besteden’’, aldus Luke, die meerdere manieren voor zich ziet om de cursussen op Avans te introduceren.

Luke Govers

Op locatie

Zo kan Avans externe organisaties, zoals de Hartstichting, naar de hogeschool laten komen om op locatie cursussen te geven aan studenten die daar interesse in hebben. Maar hij denkt ook dat de cursussen gegeven kunnen worden door Avansmedewerkers die bij zorgopleidingen werken en daar al reanimatielessen geven. ‘’We laten het CvB hier vrij in. We hebben het voorstel ingediend zodat het College het kan onderzoeken, met het verzoek om ons hierbij te betrekken’’, vertelt de Avansstudent.

Het volgen van reanimatiecursussen moet volgens hem wel op vrijwillige basis gebeuren en geen verplichting worden. ‘’Je moet het mentaal aankunnen om zo’n cursus te volgen. Het kan best impact hebben. Vrijblijvend is de juiste manier.’’



Maatschappelijke betrokkenheid

Luke hoopt dat er dit collegejaar nog gratis reanimatiecursussen te volgen zijn op Avans, en anders in ieder geval in 2023. Ook hoopt hij op veel animo onder studenten. ‘’Het sluit goed aan bij burgerschap. Als veel studenten de cursus volgen, creëer je een stukje maatschappelijke betrokkenheid. Avans gaat niet alleen om kennis en vaardigheden in het onderwijscurriculum, maar ook om kennis voor daarbuiten opdoen. Daar sluit dit mooi bij aan.’’



Dat het voorstel door de raad is aangenomen, stemt de derdejaars tevreden. Er is een brief naar het CvB gegaan, die ook akkoord moet gaan, waarna snel meer bekend wordt. ‘’Voor mij persoonlijk is dit een hoogtepunt. Het is echt iets wat ik heb opgepakt en geschreven, omdat ik vond dat het er moest komen. Daar ben ik wel trots op.’’