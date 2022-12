Topsporter Stephan bobsleet in het Nederlandse team: ‘In de slee heb ik alle touwtjes in handen’

Avansstudent Stephan in de bobslee.

Sinds een aantal jaar zit student Civiele Techniek Stephan Huis in t Veld in het Nederlandse bobsleeteam. Daardoor mocht hij al naar verschillende plekken over heel de wereld. Zo deed hij mee aan de World Cup en ging naar de Olympische Winterspelen in China. “Nu ben ik twee weken in Oostenrijk om te trainen. Dat ik al deze plekken mag zien, vind ik zo bijzonder.”

In 2019 kwam Stephan voor het eerst in aanraking met het bobsleeën. “Een vriend van mij zat al langer in het Nederlandse team”, vertelt de Avansstudent. “Hij organiseerde een testdag om mensen te werven. Daar deed ik aan mee en de sport beviel me meteen heel goed.”

Kogelstoten

Stephans topsportcarrière kwam niet uit de lucht vallen. Hij doet ook al jaren aan atletiek op hoog niveau. “Ik doe aan kogelslingeren. Daar heb ik ook verschillende medailles en prijzen mee gewonnen. In eerste instantie lijken die sporten weinig met elkaar te maken te hebben, maar de trainingen zijn voor een groot deel hetzelfde. Ik begon als remmer bij het bobsleeën en dan duw je de kar. Dat is dus veel krachttraining en dat doe je voor kogelslingeren ook.”

Olympische Spelen

In de paar jaar dat Stephan in het Nederlandse bobslee team zit, heeft hij al heel wat mee mogen maken. Zo ging hij in februari van dit jaar de Olympische Winterspelen in Beijing. “Dat was echt heel bijzonder om mee te maken. Sowieso zijn de Olympische Spelen een hele ervaring, maar door alle coronaregels was het extra speciaal. Alle Olympische dorpen waren afgezet. Er was constant politie die ervoor zorgde dat niemand er in of uit ging.”

Stephan duwt de bobslee vooraan bij de pilotenbeugel.

“Je leefde echt in een bubbel met je team en de andere sporters. Aan de ene kant was dat gezellig, want zo leerde je iedereen goed kennen, maar het gaf ook moeilijkheden. Zo mochten vrienden en familie niet kijken en dat mis je wel op zo’n bijzonder moment. Ik hoop dat geen enkele andere sporter dit ooit mee hoeft te maken.”

Een andere positie

Stephan begon als remmer in het team, maar momenteel traint hij voor een andere positie. “Wanneer je bij bobsleeën van positie verandert, moet je twee jaar trainen voordat je wedstrijden op die positie mag doen. Daarom train ik nu om piloot te worden. Dat is degene die voor in de slee zit en stuurt op de baan. Piloot zijn vind ik de leukste positie. Om een slee door zo’n ijskanaal te manoeuvreren en iedere keer de kortste weg proberen te vinden, is heel gaaf. Je hebt alle touwtjes in handen.”

Ander studentenleven

Door zijn sportcarrière heeft Stephan een ander studentenleven dan de meesten. Dat vindt hij zelf niet erg. “Je kunt iets niet missen als je niet weet wat het is. Zo bekijk ik het altijd. Ik ben sinds het begin van mijn studie al met sporten bezig, dus ik heb nooit het andere studentenleven gekend. Natuurlijk mis je af en toe een feestje, maar ik krijg er zo veel voor terug. Het uitzicht dat ik nu heb op de bergen in Oostenrijk zou ik voor geen goud willen missen.”

Stephan is nu bezig met afstuderen en hij wil binnen een halfjaar zijn diploma hebben. “Ik vind het lastig om mijn sport en afstuderen te combineren. Eerst had ik veel toetsen en daarvoor hoefde ik alleen te leren. Ik vind het nu moeilijker om in de werkflow te komen. Vaak heb ik maar drie kwartier om aan mijn projecten te zitten en dat is kort voor iets groots als afstuderen.”

Wanneer hij dan zijn diploma heeft, weet Stephan wel wat hij wil. “Ik wil graag een baan waarmee ik in de zomer genoeg kan verdienen. Dan heb ik de vrijheid om in de winter te doen waar ik van houd, bobsleeën.”