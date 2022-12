Wat is er mis met de klokken van Avans aan de Cobbenhagenlaan?

Defecte klok bij Avans aan de Cobbenhagenlaan

Als je door de Tilburgse gangen van Avans aan de Cobbenhagenlaan loopt, springen de klokken aan de muur meteen in het oog. Alle uurwerken zijn namelijk afgeplakt met een wit papiertje waar ‘defect’ op staat. Hoe kan het toch dat alle klokken op deze locatie niet werken?

Volgens een facilitair medewerker, die niet bij naam genoemd wil worden, worden alle klokken bij Avans aangestuurd door een atoomklok. “Alle Avanslocaties hebben een apparaatje die met de atoomklok in contact staat”, vertelt de Avansmedewerker. “Zo lopen alle klokken in de gebouwen gelijk. Maar hier werkt de ontvanger niet goed. Daardoor lopen de uurwerken een paar minuten achter.”

Op en af

Volgens de Avansmedewerker werkt de ontvanger al langere tijd niet goed. “Ik werk hier nu een half jaar en om de zoveel tijd gaan de klokken kapot. Meestal is een bepaald onderdeel van het apparaat stuk en dat moet opnieuw worden besteld. Dat duurt dan een aantal dagen.”

Ook een defecte klok in Xplora.

Problemen met toetsen

Maar waarom dan de briefjes? Een paar minuten eerder of later is toch niet zo erg? “Als studenten een belangrijk tentamen moeten maken, kun je niet te laat komen. Ook al zou dat dan maar een paar minuten zijn. Om dat te voorkomen hebben we besloten alle klokken af te plakken.” De enige klok die wel goed hangt, is die bij de ingang. “Die stellen we gedurende dag bij, zodat de tijd daar goed loopt.”

Binnenkort moeten de klokken aan de Cobbenhagenlaan weer werken. “We kregen laatst bericht dat de briefjes nog een paar dagen blijven hangen. Daarna is het probleem waarschijnlijk verholpen.”