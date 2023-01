Avans-alumnus Cindy fotografeert duurzame projecten: ‘Ik wil graag bijdragen aan een betere wereld’

Avans-Alumnus Cindy van Rees.

De negenentwintigjarige Cindy van Rees is Sustainable fotograaf. Ze maakt foto’s voor duurzame bedrijven en werkt mee aan projecten die de wereld een beetje beter willen maken. Zo maakte ze onder andere campagnes voor Dopper, Conscious Hotels en het beddengoedbedrijf Yumeko.

Van Rees studeerde in 2015 af aan het St. Joost School of Art & Design in de richting Grafisch Design, maar ze hield zich ook veel bezig met fotografie. “Eigenlijk deed ik het allebei”, vertelt de oud-Avansstudent. “Zo volgde ik veel vakken in fotografie en ook mijn afstudeerproject was in deze richting.”

De invloed van beeld

Tijdens haar studie kwam de Avans-alumnus er al snel achter wat voor invloed beeld heeft op de samenleving. “Ik realiseerde me daar wat voor macht beeld heeft”, vertelt ze. “Met fotografie en design kun je mensen via bijvoorbeeld reclames heel erg beïnvloeden. Toen ik dat inzag, besloot ik dat ik mijn fotografie in wilde zetten voor een betere wereld. In die tijd was ik zelf ook al bezig met duurzaamheid en op een verantwoorde manier leven. Zo kwamen die twee inzichten samen in sustainable photography.”

In het begin

Toen Van Rees zo’n zeven jaar geleden klaar was met studeren en het werkveld in ging, was de niche van duurzame fotografie nog niet zo groot. “De duurzame bedrijven waren erg klein en ze hadden niet de middelen om grote campagnes op te zetten. Daarom werd het mijn doel om deze verhalen met de wereld te delen.”

Inmiddels is de wereld van duurzame bedrijven een stuk gegroeid en zijn veel opdrachtgevers van de fotograaf nu grote spelers. “Ik vind het heel goed dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt in veel bedrijven. Daarnaast is het mooi om te zien dat er in mijn werkveld meer mensen zijn met dezelfde missie voor ogen. Dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp wordt en dat het steeds beter in beeld wordt gebracht, motiveert me om door te gaan.”

Deze foto maakte Van Rees voor het Doe Het Zero Boek. Deze foto maakte Van Rees voor het beddengoedbedrijf Yumeko.

Afwisseling

De bedrijven waar van Van Rees voor werkt zijn heel verschillend en daardoor zijn de opdrachten zelf ook steeds anders. “Het kan zijn dat ik dinsdag bij een modeshow sta en woensdag in de modder loop om vogels te fotograferen. Die afwisseling vind ik een van de leukste kanten aan mijn werk.”

Het allerbelangrijkst is voor de oud-Avansstudent dat de wereld de verhalen over duurzaamheid van deze bedrijven krijgt te zien. “Ik vind het zo mooi dat ik deze goede ideeën en initiatieven via beeld met de wereld kan delen. Wanneer ik een van mijn projecten zie als ik door de stad loop of bij een bushokje sta, voelt dat nog steeds heel goed. Je zou denken dat het went na zo veel jaar, maar het is nog steeds een feestje.”

Toekomst

Van Rees kreeg ongeveer een jaar geleden een zoontje. Daardoor werkt ze minder, maar ze merkt wel dat ze haar werk daardoor meer waardeert. “Hij herinnert me er weer aan waarom ik dit doe. Ik wil dat mijn kind kan opgroeien in een goede en leefbare wereld. Daar wil ik ook aan bijdragen. Zo geeft hij me weer nieuwe motivatie om mijn werk te doen.”

Voorlopig gaat Van Rees dan ook nog door met duurzame fotografie. “Ik hoop in de nabije toekomst weer een eigen project op te zetten. Het afgelopen jaar had dat geen prioriteit, maar nu de balans in ondernemerschap en moederschap er is, wil ik het graag weer oppakken. Langzaam begint er iets te borrelen. Het zal in ieder geval zeker een onderwerp zijn dat dicht bij mijn hart ligt.”