Avansstudenten bedenken systeem om fouten in bestellingen bij Makita te verbeteren

Teun Bouwman (links) en Jelle Scheurwater (rechts)

Avansstudenten van de minor Factory of the Future bedachten voor bedrijf Makita een systeem om fouten bij bestellingen te voorkomen. Hasan Ramadan, Teun Bouwman en Jelle Scheurwater presenteerden afgelopen vrijdag hun concept aan verschillende bedrijven, waaronder Makita zelf, tijdens de minorafsluiting. Dat ging ze goed af, ze bleken het beste idee van alle deelnemende minorstudenten te hebben.

“Het is echt leuk om te winnen, dan wordt het werk dat we hebben geleverd toch nog net iets meer gewaardeerd”, vertelt Teun, laatstejaarsstudent Technische Bedrijfskunde in Tilburg. Hasan, die dezelfde opleiding volgt, vult aan: “Het was fijn om te horen dat mensen ons werk heel goed vonden.”

Winnend idee

Bij de minor Factory of the Future bedenken studenten een oplossing op de probleemvraag van een bedrijf. In het geval van de winnende groep was de samenwerking met Makita, een bedrijf dat accu handgereedschap produceert. Teun: “Na wat gesprekken bleek Makita veel fouten bij bestellingen te hebben. Wij zochten dat uit en kwamen erachter dat het picksysteem fouten had.” Zo was volgens de studenten de invoertaal Nederlands, terwijl de meeste medewerkers de taal niet spraken. Daardoor werden er fouten gemaakt. Ook was een probleem dat bij grote bestellingen van kleine producten, zoals schroeven, alles handmatig geteld werd waardoor er snel iets misging. “Uiteindelijk focusten we ons op het proces waarbij het pakket wordt samengesteld om te verzenden”, aldus Teun.

De drie studenten onderzochten hoe het binnen de mogelijkheden opgelost kon worden. Uiteindelijk was het duidelijk: een geautomatiseerd magazijn waardoor de verpakkers bij hun tafel kunnen blijven staan. Het werd een vijfjarenplan, waarbij er stapsgewijs iets aangepast wordt. Om het idee goed over te brengen besloot het groepje er een simulatie van te maken.

Impressie van de zes minuut durende simulatie die de studenten maakten

Minor

Tijdens de minor werkten dertig studenten met dertig bedrijven nauw samen. Doede Okkema, docent van de minor: “We proberen studenten te leren om digitalisering door te voeren in bedrijven. We laten ze de nieuwste technologie zien, maar ze leren ook de juiste technologie bij de juiste organisatie te matchen.” Volgens Okkema geven de bedrijven daarin zelf colleges en workshops. “Dat kunnen ze veel beter dan ik als docent”, vertelt hij lachend. “Zo nam een bedrijf bijvoorbeeld een robot mee en lieten ze zien hoe die een doos optilde en verplaatste. Het is gaaf wat bedrijven allemaal inzetten.”

Dat werkt wel, vindt Hasan. “Het geeft een goed idee bij wat het bedrijf doet en hoe het wordt toegepast. Ook was de begeleiding goed, we kregen veel vrijheid en mochten de werkvloer elk moment op. Dat was echt fijn.” Door de nauwe samenwerking voelde de student zich gehoord en gewaardeerd.

Toekomstplannen

De drie studenten zijn door Cards PLM Solutions (zij maken alle simulaties namens Siemens) uitgenodigd om hun concept te presenteren binnen het bedrijf. Teun: “We gaan het idee dan doorspreken met mensen die daar echt verstand van hebben. De nauwe samenwerking moedigde ons aan om te netwerken. Daardoor is het opstapje naar het bedrijfsleven straks zeker kleiner.”