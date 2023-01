Avansstudenten Florian en Etienne maken een podcast over zelfontwikkeling: ‘Je moet jezelf in het diepe gooien’

Florian (links) en Etienne (rechts).

Misschien heb je de posters voor Aankloten De Podcast op de schermen in de Avansgebouwen voorbij zien komen. Eerstejaarsstudenten Business Innovation Etienne Hajee en Florian Rijkse zijn de bedenkers van deze serie. In de afleveringen bespreken de twee onderwerpen als slaap, gewoontes en afleiding over hoe je jezelf kunt blijven ontwikkelen.

“Ik ben altijd al een podcastliefhebber geweest”, vertelt Florian. “Daarom was ik benieuwd wat er bij het maken van zo’n programma komt kijken. Ik vertelde het idee aan Etienne, in eerste instantie als een grap. Hij zag het wel zitten en zo begon ons project.”

Intro kamp

Etienne en Florian ontmoetten elkaar op het introkamp. “We maakten een tocht op een soort stepfietsen”, vertelt Etienne lachend. “We reden naast elkaar en toen we aan de praat raakten, merkten we snel dat we dezelfde interesses hadden. We konden eindeloos praten over dingen als investeren en persoonlijke groei.” Dat vertaalde zich volgens de Avansstudenten goed in een podcast. “We vinden het heel interessant om elkaars inzichten te horen.”

Aankloten

De titel van de podcast is Aankloten en dat betekent met weinig kennis van zaken ergens aan beginnen. Volgens Etienne en Florian is dat ook hoe zij hun project begonnen. “We wilden graag een podcast maken, maar hadden geen flauw idee hoe dat moest”, legt Florian uit. “Daarom zijn we gewoon begonnen om te zien waar we uitkwamen. Door jezelf in het diepe te gooien leer je heel veel.”

Daarnaast zegt de naam van de podcast iets over ontwikkeling. “Wanneer je met iets nieuws begint, wil je eigenlijk dat het meteen goed gaat”, vertelt Etienne. “Daar liep ik vroeger zelf vaak tegenaan. Ik zag falen als het tegenovergestelde van winnen en daardoor was het voor mij iets slechts. Maar het gaat juist samen. Je hebt falen nodig om te kunnen winnen. Gaandeweg leer je en ontwikkel je jezelf.”

Etienne en Florian en het werk voor de podcast. Zelfverbetering op een positieve manier

Aankloten gaat over zelfverbetering en ontwikkeling. “We duiken in deze onderwerpen en onderzoeken hoe je bijvoorbeeld je slaapritme verbetert of goede gewoontes ontwikkelt. Onze inzichten bespreken we met elkaar en delen we via de podcast met iedereen”, legt Etienne uit. “We willen laten zien dat het inzet vereist om iets te bereiken. Door het op een positieve manier aan te vliegen, kun je genieten van die reis.” Leren door de podcast

Deze reis van zelfontwikkeling ervaren de Avansstudenten zelf tijdens het maken van hun podcast. “Het begon als aankloten, maar inmiddels zijn we al een stuk wijzer”, vertelt Florian. “We kennen inmiddels de basis van een podcast maken goed. We weten hoe we moeten praten, hoe je een aflevering samenstelt en hoe de apparatuur werkt.” In de voorbereiding zit volgens Etienne het meeste werk. “We hadden niet door hoeveel mensen je bij een podcast moet betrekken. Zeker als je ook gasten wilt. Dat is een hoop geregel. Zo zijn we regelmatig na onze lessen nog tot zes uur ’s avonds op school om aan de serie te werken. We vinden het zo leuk om te doen, dat het voor ons niet als een last voelt.”

Niet alleen voor studenten

Aankloten De Podcast begon als een podcast voor studenten door studenten, maar ook veel oudere luisteraars weten de serie te vinden. “We hebben veel luisteraars die tussen de 49 en 59 jaar oud zijn”, vertelt Florian. “Dat is leuk om te zien en past ook zeker bij het doel van onze podcast. Hoe oud je ook bent, je moet je jezelf altijd blijven ontwikkelen. Het is goed om steeds weer nieuwe dingen te leren. Daar leef je ook langer door.”

Inmiddels staan er vier afleveringen van de podcast online. De vijfde komt binnenkort uit. Daarin spreken de Business Innovationstudenten met een digital nomad. “Dat is iemand die voor zijn werk alleen een laptop nodig heeft en daarom de vrijheid heeft om de hele wereld over te reizen”, legt Etienne uit.

Het einde van de podcast is voor Etienne en Florian nog niet in zicht. “We hebben nog wel vijftig podcastideeën op onze lijst staan”, zegt Florian enthousiast. “Er is nog zo veel om te leren en bespreken. Daar zijn we voorlopig nog niet klaar mee.”