Bedragen energiesteun bekend voor studenten met ‘blokaansluiting’

Illustratie: Elmarye Aaij

Ook huurders in studentencomplexen krijgen dit jaar een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten. De bedragen kunnen oplopen tot 1.600 euro en misschien zelfs meer. Ze zullen dit jaar worden verrekend met de maandelijkse servicekosten.

Het kabinet verzacht het effect van de hoge energieprijzen voor burgers met een ‘prijsplafond’: er geldt een maximumprijs voor de energie tot een bepaald verbruik per energieaansluiting. Ook keerde het kabinet vorig jaar tweemaal een eenmalige tegemoetkoming uit van 190 euro. Maar huurders die met z’n allen één aansluiting delen – zoals studenten – dreigden daar niet van te profiteren.

1.600 euro

In november besloot minister Jetten van Klimaat en Energie dat ook zij zullen worden geholpen. Woensdag maakte hij de bedragen bekend. Huurders van ‘zelfstandige’ appartementen met een blokaansluiting voor zowel gas als elektriciteit krijgen ten minste 1598 euro. Studenten zonder eigen voordeur kunnen in dat geval 670 euro tegemoetzien.

Eigenaren of beheerders van wooncomplexen met blokaansluiting kunnen het geld waarschijnlijk vanaf februari in twee rondes aanvragen bij de Belastingdienst. De studentenhuisvesters denken nog na over hoe en wanneer ze de bedragen precies gaan verrekenen met de maandelijkse servicekosten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen gaan de bedragen in de tweede ronde misschien nog iets omhoog.

Tegemoetkoming blokaansluitingen Gas Elektriciteit Totaal Zelfstandige wooneenheden 1063 535 1598 Niet zelfstandige wooneenheden 445 225 670 Bron: Ministerie Economische Zaken en Klimaat. Minimale bedragen in euro’s

380 euro

Het kabinet had in december al aangegeven dat ook huishoudens met blokaansluitingen gecompenseerd zullen worden voor de gemiste eenmalige tegemoetkoming van tweemaal 190 euro. Als ze blokelektriciteit hebben dan krijgen huurders van zelfstandige wooneenheden 380 euro. Bij onzelfstandige eenheden zal dat bedrag waarschijnlijk lager uitvallen.