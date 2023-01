Bezetting bij UvA wegens banden met Shell

Foto ter illustratie: een gebouw van de UvA

Tientallen studenten hebben een pand van de Universiteit van Amsterdam bezet. Ze eisen dat de universiteit haar banden met oliebedrijf Shell verbreekt.

Na eerdere acties in Rotterdam en Eindhoven hebben klimaatactivisten nu ook in Amsterdam een locatie van de universiteit bezet, meldt dagblad Het Parool. Het gaat om een leegstaand gebouw, twittert universiteitsblad Folia.

In december hadden de activisten van University Rebellion UvA het bestuur van de universiteit een petitie aangeboden die ertoe opriep de banden met Shell te verbreken. Die petitie is inmiddels 1.400 keer ondertekend.

Greenwashing

Shell en de UvA zijn samen bij vier onderzoeksprojecten op het gebied van duurzaamheid betrokken. De activisten noemen het greenwashing: zulk onderzoek zouden oliebedrijven alleen maar gebruiken voor hun marketing.

De UvA heeft de ‘banden’ met Shell in december gerelativeerd. Bij de samenwerking in deze vier projecten, waar ook allerlei andere partijen bij betrokken zijn, zou de wetenschappelijke onafhankelijkheid gewaarborgd zijn. “Wij konden geen voorbeelden van sponsoring van de UvA door Shell terugvinden”, staat in een brief aan de ondertekenaars van de petitie, “zoals financiering van wetenschappelijke bijeenkomsten, reizen of beurzen voor wetenschappers.”

Carrièrebeurzen

In de petitie staat ook dat de universiteit Shell zou uitnodigen voor carrièrebeurzen, waar studenten kennis kunnen maken met werknemers. De universiteit ontkent dat. “Het is niet uit te sluiten dat Shell te gast is bij career days georganiseerd door een studievereniging”, schrijft het bestuur met cursivering. “Er zijn veel studieverenigingen op de UvA, dit zijn onafhankelijke organisaties met een eigen bestuur en zij maken hierin hun eigen afweging.”