Bossche Avanslocatie aan Stationsplein start pilot met statiegeldbekers: ‘Had Avans jaren eerder mogen doen’

De statiegeldbekers die vanaf woensdag te koop zijn

Even snel een kop koffie of thee halen in een papieren beker? Dat zit er vanaf woensdag niet meer in bij Avans aan het Stationsplein in Den Bosch. Dan start daar een pilot met herbruikbare statiegeldbekers, ter vervanging van de papieren wegwerpbekers bij de koffieautomaten.

Vanaf 2024 is het in Europa niet meer toegestaan om wegwerpbekers te gebruiken. In het kader van duurzaamheid start Avans daarom morgen met een pilot met herbruikbare bekers op de Bossche onderwijslocatie aan het Stationsplein. Papieren bekers, waarvan er in Nederland jaarlijks 3 miljard worden weggegooid, zijn dan niet meer te verkrijgen.

Billie Cup

Studenten en medewerkers die vanaf woensdag geen eigen beker bij zich hebben, kunnen in het restaurant op de vierde etage voor een euro een ‘Billie Cup‘ kopen. Na gebruik van die beker, gemaakt van 100% recyclebaar polypropyleen, kun je die inleveren voor een muntje. Dat muntje gebruik je vervolgens voor een nieuwe beker, of voor een euro korting. De hogeschool hoopt echter dat studenten en medewerkers in zoveel mogelijk gevallen zelf een beker meenemen, omdat het proces van de inkoop en het transport van statiegeldbekers niet zo duurzaam is. Wie eigen mokken meeneemt, kan die afwassen met afwasmiddel.

Jaren eerder

Niet iedereen hoeft van de Billie Cups gebruik te maken, blijkt op dinsdagmiddag. Het is dan de laatste dag dat de papieren bekers nog bij de koffieautomaten liggen. William Aarts, docent bij International Business, heeft zijn eigen beker al bij zich. “En ik heb er nog een aantal in mijn kast liggen”, zegt hij lachend terwijl een collega hetzelfde zegt. Hij is enthousiast over de pilot van de hogeschool. “Het is goed dat ze inzetten op duurzaamheid. Dat had van mij al jaren eerder mogen gebeuren.”



Wel vraagt de Avansdocent zich af hoe het systeem gaat werken als er gasten van buiten de hogeschool langskomen. Die hebben immers niet allemaal een eigen mok bij zich. In dat geval faciliteert Avans in het aanbieden van een beker, laat de hogeschool weten. Het is aan de ontvangers van de gasten om die bekers te regelen én schoon te maken.

Beste optie

Niet iedereen staat in eerste instantie te springen om de pilot. Geert Swinkels, docent Engels, staat achter het idee van duurzaamheid, maar is wel benieuwd wat nou de beste optie is. “Toen de papieren bekers werden geïntroduceerd, zeiden ze dat dat de meest duurzame optie was. En nu verandert het weer”, zegt hij terwijl hij een papieren beker met koffie vult voor zichzelf en een herbruikbare beker voor een collega. “Ik gebruik de papieren bekers zo lang mogelijk. Maar ik ben wat dat betreft ook wel een pietlut.”

Geert Swinkels met een papieren beker voor zichzelf, en een herbruikbare van een collega

Carlijn van Krieken, tweedejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management, wist niet van het starten van de pilot af. Wel staat ze er volledig achter. “Het is goed dat Avans met duurzaamheid bezig is. Het maakt een groot verschil”, vertelt ze in het restaurant. Ze denkt niet dat ze moet wennen aan het gebruik van de statiegeldbekers. “Op festivals werken ze tegenwoordig vaak ook met zo’n systeem. En dat werkt goed.”

Daar is haar studiegenoot Bea van Omme, die zelf overigens nooit koffie of thee drinkt en dus al geen gebruik maakte van papieren bekers, het helemaal mee eens. “Een goed initiatief”, meent ze.

Bea van Omme (links) en Carlijn van Krieken

Morgen kunnen alle studenten en medewerkers die hun eigen mok meenemen, een gratis kop koffie of thee krijgen met wat lekkers. Dat kan tussen 09:00 en 15:00 uur in het restaurant op de vierde etage.