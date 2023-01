ChatGPT in het onderwijs: ‘Voor studenten is het een leerproces’

Foto: Pixabay

De afgelopen weken ontstond op veel plekken in het onderwijs paniek: scholieren en studenten hadden ChatGPT ontdekt, de chatbot die vragen kan beantwoorden, ingewikkelde dingen kan uitleggen en teksten kan schrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een projectverslag. Walter Schoonebeek, docent bij de opleiding Business IT & Management in Breda, besloot de tool juist samen met studenten te gaan ontdekken.

Al snel na de lancering van ChatGPT zag Schoonebeek op Teams onder collega’s discussies ontstaan over de tool. “Sommigen zagen het als een bedreiging, zeker voor de manier waarop het onderwijs nu is ingericht”, vertelt de docent.

Zelf had Schoonebeek nog een facultatieve les gepland staan voor de kerstvakantie voor het vak bestuurlijke informatievoorziening. “De presentaties waren achter de rug, dus ik vroeg de studenten of ze zin hadden om mee te doen aan een experiment.” Hij wilde ChatGPT gebruiken en samen met de studenten ontdekken wat mogelijkheden zijn van de chatbot. “In de eerste groep had één student een account. In de tweede groep, wat later die week, alle studenten.”

Vraag verfijnen

“We zijn gaan oefenen met het schrijven van een verslag. Eerst hebben we de vereisten waaraan het verslag moest voldoen besproken.” Zo moesten bijvoorbeeld de begrippen uit boek dat bij het vak hoort terugkomen in het verslag. Aan de hand daarvan konden de studenten de vraag die ze aan de chatbot stelden steeds verder verfijnen.

“Voor de studenten is dat een leerproces”, zegt Schoonebeek. “Ze leren van de uitkomst van de vraag die ze stellen. Met de juiste vraag, krijg je de juiste informatie boven water. Ik heb ze ook gevraagd wat ze denken dat belangrijk is bij het gebruik van de tool. Ze kwamen er zelf mee dat ze kritisch moeten zijn, moeten kijken of de tekst die eruit komt wel klopt.”

Onvoldoende

Schoonebeek kon bij de beoordeling van de verslagen die de studenten voor het vak moesten inleveren, goed zien wie ChatGPT had gebruikt. “Het verslag moest gaan over de casus die we hadden behandeld en ze moesten de juiste begrippen gebruiken. Als dat niet het geval was, kregen ze een onvoldoende.”

Studenten met bijvoorbeeld dyslexie kunnen ook baat hebben bij het gebruik van ChatGPT. Ze kunnen hun eigen tekst invoeren en de chatbot haalt de taalfouten eruit. “Ik raad die studenten altijd aan om hun verslagen na te laten lezen door iemand die goed is in taal. Door ChatGPT te gebruiken, scheelt dat veel tijd.”

Omarmen

De docent vindt het belangrijk om niet alleen te kijken naar de gevaren van ChatGPT, maar het juist te omarmen, te onderzoeken hoe de tool in het onderwijs gebruikt kan worden. “Wanneer draagt het bij? En wanneer werkt het tegen? Ik wil collega’s aanmoedigen om het in te zetten. Welke kans zien ze in het gebruik van de tool? Het kan iets toevoegen aan het leerproces.”

Dat de chatbot impact zal hebben op het onderwijs staat vast. “Ik ben niet naïef. Ik had de mazzel dat de casus die bij dit vak behandeld werd heel specifiek was.” Daardoor viel de docent het gebruik van ChatGPT meteen op. “De studenten hoefden bovendien niet alleen een verslag in te leveren, maar moesten ook nog een mondeling assessment doen. Als ze voor een ander vak bijvoorbeeld een redelijk standaard projectplan moeten schrijven en ik niet wil dat ze dat door ChatGPT laten doen, kan ik ze dat bijvoorbeeld in de klas laten schrijven.”