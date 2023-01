CMD-studenten exposeren afstudeerprojecten in Den Bosch

De laatstejaarsstudenten van Communication & Multimedia Design (CMD) laten vrijdagmiddag hun afstudeerprojecten zien op de CMD-expo in Den Bosch. De tentoonstelling bestaat onder andere uit kleding die je naar eigen smaak aanpast, een lamp waarmee je je emotie aangeeft op Teams, een spel die je kwaliteiten laat zien en papier gemaakt van afval.

De afgelopen tijd werkten de studenten hard aan het afstuderen en nu stellen ze hun project tentoon. Bij de Onderwijsboulevard zijn de afgestudeerden al vroeg aanwezig om alles klaar te zetten. “Ik had gelukkig geen last van de sneeuw”, vertelt CMD-student Roy Rutjens. “Ik ben gewoon in de trein gestapt en nu hier.”

Kunstmatige intelligentie op de werkvloer

Samen met medestudent Loek Schinkel onderzocht Roy de verschillende applicaties die er in bedrijven zijn. “Avans heeft bijvoorbeeld Osiris, Teams, Brightspace en nog veel meer”, legt Loek uit. “In totaal zijn het er volgens mij eenentwintig. Het probleem is dat medewerkers die niet zo technisch zijn, moeite hebben met het navigeren tussen al die systemen. Daardoor kan het vaak lang duren om afspraken te maken en meetings bij te wonen. De systemen die medewerkers moeten helpen, vertragen ze juist.”

Roy (links) en Loek (rechts) bij hun project.

Volgens Roy is het vervelend voor Avansmedewerkers om al die verschillende applicaties te beheren, maar er zijn ook organisaties waar het echt voor problemen kan zorgen. “Ik heb onderzoek gedaan naar de systemen bij zorginstellingen”, vertelt Roy. “Daar zie je dat sommige medewerkers te weinig tijd over hebben voor cliënten, omdat ze zo lang bezig zijn met de applicaties van het bedrijf.”

Om dat op te lossen bedachten Loek en Roy één groot systeem dat wordt beheerd door kunstmatige intelligentie. “Dat systeem kijkt naar jouw afspraken en bepaalt welke applicaties je daarvoor nodig hebt. Zo heb je bij een meeting Teams en Powerpoint of Word nodig. Alle andere applicaties blokkeert het systeem.” Daar vallen apps als Whatsapp ook onder. “Het kan zo zijn dat je dan geen appje kunt sturen tijdens een online vergadering.”

Luchtballonen

Wanneer je de expo-ruimte binnenloopt, zie je rechts een aantal kleine luchtballonen. Deze beeldjes horen bij het afstudeerproject van Sanne van Run. Ze deed haar opdracht voor het marketingbedrijf Vindkracht13. Daar bedacht ze een strategie om nieuwe klanten te werven.

Sanne bij haar project.

Deze nieuwe strategie werkte Sanne uit in een verhaal. “Vindkracht13 ziet luchtballonen als het ultieme marketingproduct omdat ze meteen je aandacht trekken. Dat deed mij denken aan reizen.” Zo kwam de afgestudeerde bij het idee om de samenwerking voor nieuwe klanten een reis naar de organisatie te maken. Nieuwkomers krijgen bijvoorbeeld een koffertje als welkomstcadeau. “Daar zit onder andere een boardingpas als uitnodiging, een kaart met een routebeschrijving naar het bedrijf en een bouwpakket voor een luchtballon in. Zo wordt de samenwerking iets speciaals.”

Unieke kleding

Pepine Baeten maakte voor haar afstudeerproject een kledinglijn. Het idee kwam vanuit persoonlijke ervaringen. “Als kind voelde ik me vaak een buitenbeentje. Ik droeg namelijk altijd hoodies, terwijl andere meisjes jurkjes en rokjes aanhadden. Daarom wilde ik een kledinglijn maken waarin anders zijn niet raar is, maar iets moois.”

Bij het kledingmerk van Pepine kun je hoodies en T-shirts kopen met een kleurrijk design op de achterkant. “De kleuren veranderen gedurende de dag. Zo heb je in de ochtend een ander ontwerp dan in de avond. Daarna kun je nog schuiven met de kleuren om ze helemaal op jouw stijl aan te passen.”

De kleding van Pepine.

De kleding is nu nog niet te koop, maar als het aan de afgestudeerde ligt, komt daar binnenkort verandering in. “Ik wil zeker verdergaan met mijn kledinglijn. Dan is het ook de bedoeling dat de shirts en hoodies echt in de verkoop gaan.”