Spreekuur Seksuele Gezondheid over 1-jarig bestaan: ‘Seks moet de normaalste zaak ter wereld worden’

Emely Willemse (links) en Luisa Decker (rechts)

Het spreekuur Seksuele Gezondheid bestaat 1 jaar. Consulenten Luisa Decker en Emely Willemse, initiatiefnemers van het project, zijn trots op wat ze tot nu toe bereikt hebben. “Doordat wij seks en seksualiteit bespreekbaar maken, doorbreken we het taboe”, vertelt Willemse enthousiast.

Naast het taboe doorbreken vindt Decker het geweldig om studenten met seksgerelateerde vragen te helpen. “Het is mooi om te zien dat door een simpel gesprek er een last van de schouders van de student valt, terwijl diegene daarvoor helemaal vastliep.” Door het gesprek aan te gaan hopen de consulenten het thema seks op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken.

Avans is de eerste hogeschool in Brabant die een spreekuur Seksuele Gezondheid heeft, zegt Willemse. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Willemse: “Een gezonde seksualiteit bepaalt een derde van het welbevinden van de student. Maar het is een precair thema, dat maakt dat je niet recht op je doel afgaat.” Decker vult aan: “Het onderwerp seks en seksualteit blijft een taboe, dus je krijgt veel weerstand. Sommige mensen vinden het niet bij het onderwijs passen, terwijl het een grote rol speelt in het leven van de student.”

Spreekuur

Hoe klein de vraag ook is, studenten kunnen altijd bij het spreekuur terecht. Willemse noemt een voorbeeld: “Studenten zijn gestrest en dat drukt op hun libido. Soms komen ze naar ons toe om te bespreken dat diegene wel seks wil, maar dat zijn of haar hoofd vol zit. Op een laagdrempelige manier gaan wij het gesprek aan. Geen vraag, onzekerheid of wat dan ook is raar.” Volgens de consulenten krijgen studenten ineens veel vrijheid zodra ze op kamers gaan, maar hebben ze niet altijd voldoende kennis. En dat kan voor problemen zorgen.

“Ooit benaderde ons een student omdat, nadat ze met haar vriend ging samenwonen, de seks tussen hen in de soep liep. Toen ze nog thuis woonde en haar vriend bij haar logeerde, moesten ze het stiekem en zachtjes doen, dat was spannend en daar werd ze enorm door geprikkeld”, vertelt Willemse. Volgens de consulent veranderde de sensatie tijdens de seks door het samenwonen, het hoefde namelijk niet meer stiekem. “Wij gaven haar de tip om het stapje voor stapje weer op te bouwen. Denk aan alleen naakt langs elkaar liggen zonder seks te hebben. Of alleen even voelen. Dat heeft geholpen, want laatst bedankte ze ons nog”, aldus Willemse.

Decker: “Er zijn natuurlijk ook vertrouwenspersonen. Maar zij zijn er om alles wat intern binnen Avans gebeurt te bespreken en ze kunnen vervolgstappen nemen, mocht dit de wens van de student zijn. Bij ons gaat het over twijfels wegnemen. Even sparren en vragen beantwoorden.” Mocht het onderwerp dan toch andere expertise nodig hebben, dan verwijzen de consulenten de studenten naar de juiste personen.

Toekomstplannen

Decker en Willemse kijken terug op een mooi jaar, maar ze geven aan dat er ruimte voor groei is. “We willen meer zichtbaar zijn. We willen studenten en medewerkers meer leren over hoe grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Het is een droom dat seks gewoon de normaalste zaak ter wereld wordt”, vertelt Decker. Waarop Willemse nog aan toevoegt: “In maart hopen we met leuke activiteiten te komen, dan is het de maand van de leuke seks. We laten in ieder geval meer van ons horen!”

Wil je een afspraak maken om over seks of seksualiteit te praten? Klik dan op deze link.