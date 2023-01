Franse studenten in de rij voor de voedselbank

Illustratie: Jolien van Zutphen

In Frankrijk zijn de voedselpakketten voor studenten niet aan te slepen. Een vijfde van hen zou onder de armoedegrens leven. Franse studentenbonden willen dat de overheid meer hulp biedt.

In november trok de regering Macron 10 miljoen euro uit voor 300 duizend voedselpakketten aan studenten. Maar er is nog meer nodig, stelt de Franse koepel van studentenverenigingen bij het Franse nieuwsplatform Euronews.

Volgens de koepel zijn studenten de helft van hun inkomen kwijt aan huisvesting en hebben ze te lijden onder de grote prijsstijgingen. Een op de vijf leeft onder de armoedegrens, en onder uitwonenden zou dat aandeel nog hoger zijn.

Te weinig

In de coronacrisis begon hulporganisatie Linkee in Frankrijk met het uitdelen van voedselpakketten aan studenten. Inmiddels heeft deze organisatie er 150 duizend verstrekt. Elke dag gaat het alleen al in Parijs om minstens 500 pakketten. Volgens de organisatie blijkt uit een recente rondvraag dat 55 procent van de studenten in nood te weinig eet.

Volgens een socioloog in de Franse krant Le Monde gaat het vooral om studenten die als eerste van hun familie naar het hoger onderwijs gaan en weinig financiële steun krijgen van hun ouders.

Nederlandse studenten

In Nederland kregen de landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO ook al signalen dat studenten voor hulp naar de voedselbank gaan. Maar volgens de criteria van Voedselbanken Nederland komen zij niet in aanmerking omdat “ze geacht worden zichzelf te kunnen bedruipen met studiefinanciering, hun bijbaan en/of een geldelijke ondersteuning van hun ouders”. Wel worden er soms uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor studenten met kinderen.