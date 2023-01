Grand Café aan de Hogeschoollaan tijdelijk dicht door waterschade

De kromgetrokken vloer van het Grand Café.

Op de begane grond en eerste verdieping van het Avansgebouw aan de Hogeschoollaan is afgelopen weekend waterschade ontstaan door een kraan die open stond. Onder andere de vloer van het Grand Café is dusdanig beschadigd dat deze deels moet worden vervangen.

De ondergelopen vloer in lokaal HG104.

Op zondagavond ging het alarmsysteem af en zag de beveiliging dat in lokaal HG104 water uit de kraan kwam. Het water liep door het plafond naar beneden in het Grand Café. “Het water is naar beneden gekomen, vandaar dat het Grand Café wateroverlast heeft gekregen. Er ligt parket en dat komt bij het minst of geringste omhoog”, zegt Hans de Hart, teamleider Locatiediensten Hogeschoollaan.

Beide ruimtes zijn momenteel dicht. In het Grand Café worden de kromgetrokken vloerdelen verwijderd. Ook in de ruimte HG104 staan verschillende machines om de vloer droog te blazen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De verzekering is op de hoogte gesteld.