Honderden medewerkers van Avans ontvangen per abuis mail over uitdiensttreding

Avans Hogeschool heeft op 1 januari per abuis naar 680 medewerkers een mail gestuurd over het afsluiten van hun account als gevolg van uitdiensttreding. De vergissing werd diezelfde dag ontdekt en hersteld, waarop een nieuwe mail naar de medewerkers is gestuurd.

In het bericht, met als onderwerp: ‘Je netwerkaccount verloopt op 8-1-2023’, stond dat per 8 januari het persoonlijk account werd verwijderd en er geen gebruik meer gemaakt kon worden van de Avans ICT-faciliteiten. Enkele uren later volgde een nieuwe mail waarin stond dat het netwerkaccount behouden blijft. Daarin schreef Avans dat de situatie is veranderd. Avans: “Om dit snel op te lossen is meteen een herstelactie uitgevoerd, waarna een vrij kort en automatisch gegenereerd mailbericht naar de betrokken medewerkers is verstuurd.”

Nieuw HR-systeem

Volgens Avans ligt de fout bij de omschakeling naar het nieuwe HR-systeem: HR2Day. Begin dit jaar is de hogeschool overgegaan. Avans zegt dat er bij de systeemkoppeling met betrekking tot dienstverband iets is misgegaan. “We zijn met het team en de leverancier in overleg om de oorzaak op detailniveau te achterhalen, want we realiseren ons dat dit vervelend is voor de betreffende medewerkers en dat het vragen heeft opgeroepen.”

Avans laat weten dat het geen gevolgen heeft gehad voor medewerkers. Er zijn geen accounts geblokkeerd of gegevens weg. Medewerkers hoeven niets zelf te herstellen.