Klimaatactivisten: hoger onderwijs moet duurzaam bankieren

Wetenschappers en studenten roepen universiteiten en hogescholen op om duurzaam te gaan bankieren. Hun huidige banken en verzekeraars handelen volgens hen niet in lijn met de klimaatafspraken van het Parijsakkoord.

Actiegroep Scientists for Future, Studenten voor Morgen, de Jonge Akademie en de lokale Young Academies willen dat hun hogescholen en universiteiten overstappen naar financiële dienstverleners die meer oog hebben voor het klimaat. Dat staat in een brief die ze dinsdag naar alle hogeronderwijsinstellingen hebben gestuurd.

Parijsakkoord

Zij moeten volgens de briefschrijvers het voortouw nemen op het gebied van duurzaamheid en benadrukken dat er wetenschappelijke consensus is over het belang daarvan. “Als de mondiale opwarming beperkt blijft tot 1,5°C zullen klimaatrisico’s voor menselijke en natuurlijke ecosystemen substantieel minder zijn”, schrijven ze. Daarom hebben landen in 2015 in Parijs afgesproken om de opwarming terug te dringen. De universiteiten en hogescholen committeerden zich daaraan en beschreven wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen.

Maar zeven jaar na dat Parijsakkoord blijken alle banken en verzekeraars waarmee kennisinstellingen in Nederland werken volgens de activisten “nog steeds grote kredietverleners te zijn aan de fossiele brandstoffensector, een sector waarvan de plannen in tegenspraak zijn met de doelstelling.”

Fossiele energie

Zo staat in de brief te lezen dat ING de fossiele sector in 2021 voor 10,7 miljard dollar financierde. Bij de andere banken zijn dat kleinere maar nog altijd substantiële bedragen. Alleen Triodos Bank, de Volksbank en Bunq investeren hoofdzakelijk in duurzame energie. Ook verzekeraars investeren volgens de briefschrijvers in fossiele bedrijven. Van de negen grootste verzekeraars die in Nederland actief zijn zou er geen een zijn die fossiele investeringen uitsluit.

Pensioenfonds ABP veranderde haar investeringsbeleid al eerder. Na aanhoudende kritiek vanuit de universiteiten en hogescholen besloot het in 2021 dat het niet meer zou investeren in fossiele energie.

Bezettingen

Begin deze week bezetten studenten een pand van de Universiteit van Amsterdam omdat die banden zou hebben met olieconcern Shell. Eind vorig jaar waren er soortgelijke bezettingen aan de TU Eindhoven en aan de Erasmus Universiteit.

GroenLinks stelde er woensdag Kamervragen over aan de ministers van Onderwijs en Economische Zaken. Ze vragen onder meer of er strengere richtlijnen kunnen komen over financiële steun voor onderzoek door bedrijven uit de fossiele energiesector.