ME ontruimt pand UvA binnen een dag

Foto ter illustratie: een gebouw van de UvA

De bezetting aan de Universiteit van Amsterdam is voorbij. De mobiele eenheid heeft gisteravond het pand ontruimd en dertig mensen aangehouden. Eerder die dag had het bestuur de demonstranten gevraagd om vrijwillig te vertrekken.

Gisteren hielden activisten van verschillende groepen een protestmars omdat de UvA banden zou hebben met oliebedrijf Shell. Afgelopen december hadden ze hierover een petitie aan het bestuur overhandigd.

Ze bezetten vervolgens een leegstaand universiteitspand in de binnenstad van Amsterdam. De voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur gingen daar met de actievoerders in gesprek. Ze beloofden een ‘breed’ debat binnen de UvA over samenwerking in het onderzoek, in het bijzonder met Shell.

Goede intenties

Dat was niet genoeg om de demonstranten tot een vertrek te bewegen. Het college van bestuur “betreurt het dat de inzet van de politie nodig was en blijft overtuigd van de goede intenties van de actievoerende studenten”, staat in een reactie.

Het ontruimen ging niet vanzelf. Activisten probeerden de politie tegen te houden, verzetten zich tegen de komst van de ME en klommen op het dak om een spandoek uit te rollen: “Cops off campus”, stond erop. De politie had een stevig gereedschap nodig om binnen te komen, meldt een verslaggever van stadsomroep AT5. De politie heeft naar eigen zeggen dertig demonstranten aangehouden.

Samenwerking

In een eerdere reactie op de petitie van december liet de UvA weten dat het in vier onderzoeksprojecten rond duurzaamheid samenwerkt met andere partijen, waaronder Shell. De wetenschappelijke integriteit zou niet in het geding zijn.

Andere banden met Shell zouden er niet zijn. Zo sponsort het bedrijf geen bijeenkomsten, reizen of beurzen. Het zou wel kunnen dat het bedrijf op uitnodiging van studenten naar bepaalde career days is gekomen.

De activisten spreken van greenwashing (de schijn van duurzaamheid wekken). Ze vinden het onbegrijpelijk dat de universiteit een protest hiertegen met geweld laat beëindigen.