Met deze goede voornemens gaan Avansstudenten het nieuwe jaar in

Bilal M’Douer bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

Nu toch écht meer gaan sporten, een drankje doordeweeks sneller laten staan en eerder beginnen met leren voor tentamens. Het is weer de tijd van goede voornemens, ook onder Avansstudenten. Wat willen zij in 2023 doen, of juist niet?

Rosa Keizer, tweedejaars Integrale Veiligheidskunde in Breda, heeft als goed voornemen om het tweede studiejaar te halen. “Want”, zegt ze, “ik heb het vorig jaar ook niet gehaald. Ik had er geen zin meer in en ben op vakantie gegaan.” Maar aan doorzettingsvermogen geen gebrek, want ze is weer begonnen. “Ik wil gewoon m’n papiertje halen en dan zo snel mogelijk weer weg hier.” Haar collega-student Anne Hobbelen gaat meer voor het cliché-voornemen: meer sporten. “Tot nu toe gaat het goed. Ik wil meer progressie maken en spieren opbouwen.”

Studenten Anne Hobbelen (links) en Rosa Keizer

Geen voornemens

Thom van der Rijken, eerstejaarsstudent Bedrijfskunde in Breda, heeft geen goede voornemens. “Ik geloof niet echt in goede voornemens, want waarom zou je dat aan het begin van het jaar doen? Pas gewoon dingen aan op het moment dat ze aangepast moeten worden en wacht niet tot het nieuwe jaar.”



Stok achter de deur

Met de mening van Thom is Manon Kerssies, derdejaarsstudent Verpleegkunde in Den Bosch, het ergens wel eens. “Natuurlijk kun je op elk moment van het jaar iets veranderen, maar de datum 1 januari is een fijne stok achter de deur. Een stukje extra motivatie”, vertelt ze aan de Onderwijsboulevard. Zelf hoopt ze dit jaar haar propedeuse binnen te slepen. Door omstandigheden kwam dat er niet van in de jaren hiervoor. “Ik doe er dus alles aan die dit jaar wel te halen. Door veel filmpjes te kijken, alle opdrachten te maken en veel lessof te lezen. Volgende week krijg ik al een kans, ik hoop dat het me dan lukt.”

Manon Kerssies

Als ze haar propedeuse haalt, is het niet zo dat ze klaar is met haar goede voornemens voor 2023. Net als veel anderen wil de Avansstudent dit jaar ook meer gaan sporten. Ze hockeyt op hoog niveau en wil daarvoor meer aan krachttraining doen. Maar daarin is ze niet de enige, realiseert ze zich. “De sportschool zit nu helemaal vol. Gelukkig zit ik bij een sportschool die 24 uur per dag open is. Ik probeer dus tussen 10 en 11 ’s avonds te gaan, of midden op de dag. Dan is het rustiger”, vertelt Manon.



Op locatie studeren

Om ervoor te zorgen dat ze haar doelen voor dit jaar behaalt, zeker op het gebied van haar studie, probeert ze zoveel mogelijk naar school te gaan. Dat advies geeft ze ook anderen mee. “Eigenlijk hoef ik vandaag niet op Avans te zijn, maar hier raak ik minder snel afgeleid. Andere studenten opzoeken helpt.”



Laatste moment

Voor Bilal M’Douer, eerstejaars Accountancy, is dit jaar geslaagd als hij in één keer zijn P haalt. Daarvoor moet hij wel uit een ander vaatje tappen dan hij hiervoor deed, geeft hij toe. Tijdig beginnen aan zijn opdrachten kwam er toen niet van, dat wil hij dit jaar anders doen. “Om alle studiepunten in één keer te halen, moet ik vooral goed plannen. Op tijd beginnen en elke week alles bijhouden. Op de middelbare school kwam ik ermee weg om dat op het laatste moment te doen, maar daar is de lesstof hier te veel voor”, vertelt hij.



“Bij veel goede voornemens zie je vaak dat je er de eerste paar weken mee bezig bent, daarna zakt het weg. Ik hoop dat me dat nu niet gebeurt. School is belangrijk”, aldus Bilal. Ook hij wil, verrassend genoeg, dit jaar meer sporten. “Om mijn bovenlijf te trainen, en me niet alleen te focussen op mijn conditie”, zegt hij hoopvol.