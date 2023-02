Recept: gezonde noedels met pangasiusfilet

Ben jij op de gezonde toer en zoek je nog inspiratie voor het avondeten? Of hou je ervan om nieuwe dingen te proberen. Dan heeft Punt een lekker recept voor je: gebakken udon noodles met pangasiusfilet. Het is cheap,voedzaam en niet te vergeten binnen twintig minuten klaar!

Dit heb je nodig voor 1 persoon:

Pakje udon noedels

4 el ketjap

Pangasiusfilet

200 gram Japanse wokgroente

1 teentje knoflook of naar smaak knoflookpoeder

Zout en peper

Gedroogde tijm

Optioneel: Ben je niet vies van kruiden en heb je een hele verzameling in de kast liggen? Voeg ze dan naar smaak toe, wees creatief! (In de video voeg ik er chilipoeder en kerriepoeder aan toe)

Stap 1

Eerst marineer je de pangasiusfilet. Doe twee eetlepels ketjap in een kom en voeg naar smaak zout, peper, knoflookpoeder en tijm toe. Laat dit ongeveer tien minuutjes intrekken.

Stap 2

Doe in de tussentijd wat water in een pan en wacht tot het begint te koken. Als het water eenmaal kookt, voeg je de noedels toe aan de kookpan. Laat het een tot twee minuten koken en giet af.

Stap 3

De vis zal inmiddels al lang genoeg in de marinade hebben gestaan, dus die kan lekker de braadpan in om te bakken. Als de pangasiusfilet bijna gaar is, voeg je de Japanse groente er aan toe.

Stap 4

Als alles voldoende gebakken is, voeg je de noedels toe aan de braadpan. Ook pak je de kruiden erbij die je verzameld hebt en voegt ze naar smaak toe. Heb je niet zoveel kruiden in de kast of houd je het graag simpel, dan voldoet zout, peper, knoflookpoeder en tijm ook!

Stap 5

Roer goed door en laat het samen even bakken en dan is het klaar, smakelijk!