Sociale veiligheid van studenten: minister wil liever aanpakken dan onderzoeken

De tijd van onderzoek naar sociale veiligheid is voorbij, zei minister Dijkgraaf gisteren in de Tweede Kamer. Het is vooral belangrijk om de situatie in het hoger onderwijs te verbeteren, vindt hij, zowel voor studenten als voor medewerkers.

De Tweede Kamer voerde gisteren een kort debat over sociale veiligheid met minister Dijkgraaf. Het duurde slechts enkele minuten en alleen oppositiepartij PvdA en regeringspartij D66 deden eraan mee.

De PvdA verwees naar een grondig onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen naar sociale veiligheid aan de universiteiten en kennisinstellingen. Laat zo’n soort onderzoek ook verrichten voor studenten, was de aansporing van Kamerlid Habtamu de Hoop.

Niet nodig, antwoordde Dijkgraaf. “Wat mij betreft zijn we de fase van het onderzoek voorbij. Ik denk dat het de hoogste tijd is om actie te gaan ondernemen”, zei hij. “Dat heb ik trouwens ook aangekondigd in het Nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat natuurlijk nauwe relaties heeft met de sociale veiligheid. Er ligt al veel, er komt nog meer.”

Verenigingen

Kamerlid Jeanet van der Laan (D66) vroeg speciale aandacht voor de situatie binnen studentenverenigingen, die volgens actualiteitenprogramma Pointer niet goed voorbereid zijn op kwesties rond wangedrag. Ze wees op de rol van de universiteiten en hogescholen hierin. “Ik vind eigenlijk dat zij harde afspraken moeten maken met studentenorganisaties en ze moeten begeleiden en misschien zelfs wel opleiden.”

Dijkgraaf snapte die opmerking. Verenigingen moeten allereerst zelf hun sociale veiligheid op orde hebben, onderstreepte hij, maar de instellingen hebben er wel iets mee te maken. “Vaak is er een financiële relatie. Ze subsidiëren die verenigingen eigenlijk met bestuursbeurzen et cetera.”

Dus kunnen ze de verenigingen verplichten om op sociale veiligheid te letten. Hij is zelf ook van plan om met de verenigingen in gesprek te gaan, zei Dijkgraaf. Het kabinet komt dit voorjaar met een ‘integraal plan’ rondom sociale veiligheid binnen de instellingen.