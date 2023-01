Studentondernemers Laurent en Govert gaan met Camello voor een toekomst vol duurzaam, leenbaar speelgoed

Vlnr: Govert Verdoorn, René van Helden en Laurent van Helden

Duur speelgoed dat na een keer spelen in een hoek belandt en nooit meer wordt gebruikt. Het was een doorn in het oog van Avansstudenten Laurent van Helden en Govert Verdoorn. De twee vrienden besloten Camello op te richten, een duurzame speelgoedverhuurbedrijf dat zich richt op kinderen van 2 tot 5 jaar. ‘’We willen veel, maar kunnen niet alles tegelijk doen.’’

Camello is een huurplatform voor verschillende soorten speelgoed. Voor een maandelijks bedrag kun je stukken speelgoed huren, wat je na een bepaalde termijn kunt terugsturen of kopen. Zo hopen Laurent van Helden, derdejaarsstudent Bedrijfskunde en Govert Verdoorn, laatstejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management en mede-oprichter René van Helden, spelen leuker en duurzamer te maken. ‘’Omdat we de levensduur van speelgoed verlengen. Speelgoed wordt op deze manier niet na een keer spelen nooit meer gebruikt of onnodig weggegooid. Dat is leuk’’, vertellen ze.

In het Spaans betekent Camello kameel. Die naam is niet voor niets gekozen voor het bedrijf van de twee vrienden, vertellen ze. ‘’Een kameel is het meest duurzame dier dat er is. Het kan veertig dagen met water doen nadat ‘ie heeft gedronken. Het is een goed en zuinig dier. Dat past goed met wat wij voor ogen hebben’’, aldus de twee Avansstudenten.



Hoe kwamen jullie op het idee om een onderneming op te starten en dan specifiek deze?

‘’We kenden elkaar al voor Avans en zaten als vrienden regelmatig met elkaar om film te kijken of om naar feestjes te gaan. Heel leuk, maar we vroegen ons af of we niet meer dan dat konden doen. Geboeid door het ondernemerschap dat we allebei waren, besloten we te zoeken naar manieren om onszelf nuttiger te maken. Dat vonden we met het oprichten van Camello, dat we in april 2021 startte als webshop voor alleen de verkoop van duurzaam speelgoed.



Als kind speelden we dag in dag uit met fysiek speelgoed. Nu zie je dat kinderen veel op hun tablet of telefoon zitten en online spelen, dat zien we ook in onze eigen omgeving. Naar ons idee is dat niet de beste manier voor een kind om zichzelf te ontwikkelen. Daar konden we wat aan doen met Camello.’’

Via de site van Camello kan je producten uitkiezen. Elk product is los te huren. Bij het bestellen kies je voor een huurperiode van een, drie of zes maanden. Afhankelijk van de termijn wordt de huurprijs bepaald. Je betaalt eenmalig tien euro voor de verzending, retour en het schoonmaken van een artikel. Na de verlopen termijn kan je het speelgoed retourneren of definitief overnemen. De studenten hebben een locatie waar al het speelgoed ligt opgeslagen en een plek vanuit waar ze werken.



Wat voor speelgoed verhuren jullie?

‘’We verhuren speelhuisjes, balansspeelgoed, blokken, poppenhuizen, klimrekken en glijbanen. Dat is voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Dat is namelijk de periode van een kind waarin ze zich het meeste ontwikkelen op motorisch gebied. Je motoriek wordt op die leeftijd gevormd, ons speelgoed sluit daar goed op aan.

We focussen ons op de verhuur van het grotere binnenspeelgoed, wat duurder in aanschaf is. Voor ouders of kopers zit daar een groter risico in voor kinderen. Wanneer je het direct koopt en het blijkt dat een kind er niet mee speelt, is dat een gok. Bij ons kan je het makkelijk proberen tegen een lage prijs.’’

‘We focussen ons op de verhuur van het grotere binnenspeelgoed, wat duurder in aanschaf is. Voor ouders of kopers zit daar een groter risico in voor kinderen.’ – Laurent en Govert

Hoe gaat het met jullie onderneming?

Laurent: ‘’We hebben een uniek concept, en dat merk je. Bij veel mensen zijn we nog onbekend. We merken dat het lastig is om aan mensen uit te leggen wat we doen en om ze als klant te krijgen. Dat is gelijk de grootste opgave voor ons: zoveel mogelijk jonge ouders als klant zien te krijgen.’’

Govert: ‘’We zetten nu minimaal om. De laatste zes maanden hebben we gestoken in het onderzoeken van de markt. Daardoor zijn we bij het grotere speelgoed uitgekomen. Rondkomen kunnen we er nu nog niet van, al willen we dat ook niet. Alles wat we verdienen, steken we weer in het bedrijf. Zodat we op de lange termijn kunnen opbouwen. Soms is het lastig om te bepalen waar we goed aan doen om als eerste te doen. We willen veel, maar kunnen niet alles tegelijk doen. We moeten goed prioriteren.’’

Govert, René en Laurent bij een van hun producten

Maakt dat ondernemen wel leuk?

Laurent: ‘’Ondernemen is superleuk en ik zou het voor geen goud meer willen missen. Er zijn zoveel uitdagingen, je ontmoet zoveel mensen en kan zoveel ideeën bedenken: dat is supertof. De dingen die je leert en opsteekt komen in je kennispakket te zitten.’’



Govert: ‘’Daar ben ik het mee eens. Het leukste is dat ik mijn creativiteit kwijt kan en vanuit het niets iets kan maken. Dat is heel tof, zeker als je merkt dat er interesse in is.’’



Wat hopen jullie te bereiken in 2023?

‘’We willen de bekendheid vergroten, en het concept van de huur van speelgoed. Speelgoed huren is in veel gevallen beter dan kopen. We willen een begrip worden in de speelgoedwereld. Over vijf jaar willen we van Camello het go-to speelgoedplatform gemaakt hebben. Dus wanneer ouders of gezinnen speelgoed nodig hebben, ze niet naar de speelgoedwinkel gaan maar als eerste naar ons.’’

En hoe staat het met jullie vriendschap, na al die jaren van samen ondernemen?

‘’Die is nog steeds goed. We proberen werk en privé te scheiden. We hebben vaste momenten voor de onderneming, op andere momenten laten we het los en doen we wat als vrienden. Dat is belangrijk. Anders is het niet leuk en niet effectief. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar we proberen het wel.’’