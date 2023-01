Waarnemend voorzitter Vincent stopt bij AMR: ‘Het was leuk, leerzaam en zwaar’

Vincent Plompen ontvangt uit handen van opvolgend voorzitter Maud Müskens een presentje. Rechts zijn ouders.

Na een jaar waarnemend voorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) te zijn geweest, stopt Vincent Plompen ermee. De laatstejaarsstudent Bedrijfskunde is bijna klaar met zijn studie en stopt daarom bij de raad waar hij, als vervanger van Maud Müskens, ruim een jaar voorzitter was. Onder toeziend oog van het voltallige College van Bestuur nam hij dinsdagmiddag afscheid.

‘’Dat voelt bijzonder. Het stond lange tijd prominent in mijn agenda, ik was er veel mee bezig. Dat stopt nu’’, vertelt Vincent vlak voor zijn laatste raadsvergadering. ‘’Enerzijds is het mooi, want er komen vast nieuwe uitdagingen op mijn pad, anderzijds is het lastig. Ik heb met veel plezier en inzet mijn steentje bijgedragen, waarvan het laatste jaar enorm intensief als voorzitter. Het is onderdeel geworden van wat ik doe en wie ik ben. Dat stopt nu.’’

IJdeltuit

Vincent verving voorzitter Maud Müskens, die vorig jaar tijdelijk stopte bij de AMR vanwege zwangerschapsverlof. Volgens de regels zou een andere medewerker haar moeten opvolgen, maar het werd voor het eerst een student. Vincent, al actief in de raad als vice-voorzitter, vat zijn periode samen als leuk, leerzaam en zwaar. ‘’Leuk omdat ik een ijdeltuit met een egootje ben, dan is het gewoon leuk om voorzitter te zijn. Dat ontken ik niet. Leerzaam was het om om te gaan met de raad, besluitvormingsprocessen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn woord kan doen. Het was ook zwaar, omdat ik er enorm veel uur mee bezig was en er soms spanningen in de raad waren. Als 23-jarige gast is dat zwaar om naar een goed einde te brengen’’, vertelt Vincent. ‘’Maar de eerste twee wegen zwaarder dan de laatste.’’



Dat de laatstejaarsstudent geen medewerker van de hogeschool was, maar een student, was volgens hem soms te merken. In bepaalde gevallen zag hij het als een nadeel omdat raadsleden andere medewerkers misschien onbewust serieuzer namen. ‘’Een voordeel was dan weer dat ik onbevangen was en mensen het me gunden om te leren.’’

Vincent na zijn laatste AMR-vergadering, met een hamer en een kussen.

Sterke mening

Vincent vat zijn stijl van voorzitterschap samen als strak. Hij hield zich vast aan het proces, maar liet de teugels soms varen wanneer dossiers dat toelieten. ‘’Ik keek ook goed naar de relatie en verhoudingen met het College van Bestuur, Academieraden en Dienstraden. Daarin vond ik het belangrijk om te kijken waar de scheiding van verantwoordelijkheid lag. Het is niet de bedoeling dat wij als AMR op de stoel van het CvB zitten. Maar met een raad die een sterke mening heeft, is dat soms lastig.’’

Onderzoek

Thema’s die Vincent zich blijft herinneren en waarop hij trots is dat de raad er onder zijn leiding mee kon instemmen, zijn onder andere het nieuwe functiehuis en het thema onderzoek binnen Avans. ‘’Dat waren lastige dossiers die soms gevoelig lagen. Nu we ermee hebben ingestemd kan Avans verder gaan om een mooie organisatie te worden op het gebied van onderzoek’’, aldus de afscheidnemende student die de contactmomenten met de raad en andere bestuursorganen binnen Avans gaat missen. ‘’Het is een spel, waarin je met elkaar tot een besluit moet komen waar zoveel mogelijk mensen achter staan.’’



Met het afscheid van Vincent, kondigde zijn voorganger Müskens tijdens de vergadering van dinsdag aan het stokje weer over te nemen. ‘’Ik ga afstuderen, blijven werken op mijn afstudeerplek en daarna verder studeren. Een nieuwe uitdaging’’, aldus Vincent.